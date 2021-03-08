Журналист о "Шахтере": команда постепенно "умирает"

В донецком "Шахтере" перестает работать система, которую в свое время выстроил нынешний тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу.

Такое мнение в эфире авторской программы в YouTube выразил известный спортивный журналист Игорь Цыганык. По его словам, на данном этапе "горняки" нуждаются в новом тренере, который сможет дать новый импульс развитию команды.

"Сейчас постепенно в "Шахтере" происходит то, что происходило в "Динамо" когда-то. Команда Луческу постепенно "умирает". Потихоньку отмирает та система, которую он строил в "Шахтере". Это если говорить, в чем глобальная проблема "горняков" сейчас. Должен быть тренер. За результат всегда должен отвечать футбольный человек. Харизматичный, самостоятельный, который знает, чего он хочет и куда идет, и который ни на что не смотрит", – сказал Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин после матча с "Шахтером" набросился на арбитров и заговорил о беспределе в украинском футболе.