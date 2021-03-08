Лопес-старший рассказал о том, как опустил Ломаченко на землю, назвав его примадонной

Поединок против Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) стал хорошим уроком для Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

Такое мнение выразил отец и тренер американского чемпиона Теофимо Лопес-старший. Как он отметил в интервью YouTube-каналу GFunky Boxing, поражение украинца должно было опустить его на землю, хотя в то же время он остается настоящим чемпионом.

"Он примадонна, он настоящий чемпион. Мы должны были спустить его на землю. Я думаю, что этот бой стал для него уроком. Он был титулованным любителем, одним из лучших. Он все делал правильно, дрался с лучшими и побеждал их. Ломаченко взял реванш у парня, который его побеждал, и побил его дважды. Мы взяли реванш за любительскую карьеру. Это была лучшая ночь в моей жизни, поскольку меня очень задело, когда Теофимо ограбили на Олимпиаде", – сказал Лопес-старший.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василию Ломаченко хотят организовать бой с непобедимым американцем Девином Хэйни.