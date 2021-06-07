Сборная Украины понесла еще одну серьезную потерю перед матчем с Кипром

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков, как и капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук, не поможет сборной Украины в спарринге с Кипром, который состоится 7 июня. Заключительный матч накануне старта Евро-2020 "желто-синие" проведут в Харькове.

Встреча состоится на поле стадиона "Металлист". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Кипр. Начало игры – в 19:00.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), Цыганков получил небольшое повреждение икроножной мышцы. Тренерский штаб решил предоставить игроку "Динамо" отдых, а вместо него включил в заявку полузащитника "Гента" Романа Безуса. Напомним, что в игре не примет участие еще один футболист киевской команды – Александр Тымчик.

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ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С КИПРОМ

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Денис Попов, 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17 Александр Зинченко, 20. Александр Зубков .

Форварды: 9. Роман Яремчук, 18 Артем Довбык, 19 Артем Беседин.

Напомним, украинцы сыграли уже два товарищеских матча в рамках подготовки к чемпионату Европы. В конце мая подопечные Андрея Шевченко не смогли обыграть Бахрейн (1:1), а 3 июня минимально одолели Северную Ирландию (1:1).

На Евро-2020 наша команда сыграет в группе С, где ее соперниками станут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины по футболу представила новую форму, в которой сыграет на Евро-2020. Ее особенностью стало нанесение карты страны с аннексированным Крымом и приветствия "Слава Украине! Героям слава!".

Такой шаг Украинской ассоциации футбола вызвал истерику в России. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал Европейский футбольный союз (УЕФА) запретить форму, а другой политик, Николай Валуев, назвал экипировку политизированной.

В свою очередь УЕФА отверг любые требования россиян и утвердило форму сборной Украины.