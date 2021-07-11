Сборная Италии забыла главу делегации, отправляясь на финал Евро-2020 в Лондон

Сборная Италии по футболу, отправляясь в Лондон на финальный матч Евро-2020, забыла главу делегации Джанлуку Виалли. 57-летний специалист замешкался на тренировочной базе во Флоренции, в результате чего клубный автобус начал движение без него.

Спустя несколько секунд сотрудник команды увидел идущего Виалли и встал на пути транспортного средства, чтобы его остановить. Манчини, схватившись за голову, выскочил из дверей, чтобы встретить своего коллегу.

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Оба итальянца развели руками и посмеялись над ситуацией, после чего автобус отправился в путь.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Евро-2020 пройдет 11 июля на "Уэмбли". Начало в 22:00. Уже опубликован прогноз букмекеров и список телеканалов, которые покажут встречу.

На Евро-2020 сборная Италии вышла из группы А, где встречалась со Швейцарией, Турцией и Уэльсом. В плей-офф победила Австрию, Бельгию и Испанию.

Англичане стартовали в квартете с Чехией, Шотландией и Хорватией. В плей-офф подопечные Гаррета Саутгейта по очереди одолели Германию, Украину и Данию.

Последний матч стал самым скандальным.

После игры УЕФА наказал английскую федерацию.