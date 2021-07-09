Италия – Англия: букмекеры назвали фаворита финала Евро-2020

Спортивные аналитики считают Англию небольшим фаворитом финального матча Евро-2020. Решающий поединок пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию противостояния, которое начнется в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры оценили вероятность победы родоначальников футбола в основное время коэффициентом 2,62, ничьей – 3,00, а на команду Роберто Манчини можно поставить за 3,00. Итоговый успех англичан оценивается котировкой 1,80, а триумф их соперников – показателем 2,00.

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В 21-м веке Англия и Италия дважды встречались в официальных матчах, и оба раза победу праздновали вторые. На Евро-2012 "скуадра адзурра" одолела родоначальников футбола в серии пенальти, а на ЧМ-2014 выиграла с минимальным счетом 1:0.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы Англия в скандальном поединке взяла верх над Данией, а Италия в серии одиннадцатиметровых прошла Испанию.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто покажет финальный поединок континентального первенства.Также появилась информация о том, что в лагере "скуадры адзурры" был выявлен коронавирус перед решающим противостоянием.