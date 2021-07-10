УЕФА наказал Англию за матч Евро-2020 с Данией

Европейский футбольный союз (УЕФА) оштрафовал Англию на 30 000 евро (примерно 25 500 фунтов стерлингов) за использование лазерной указки во время первого экстратайма. В этот штраф также входит наказание за освистывание английскими фанатами национального гимна Дании перед полуфиналом Евро-2020.

В тот момент, когда голкипер датчан Каспер Шмейхель готовился отбить пенальти Гарри Кейна, английские болельщики направил в глаза вратарю лазерную указку.

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Несмотря на это Шмейхель отразил удар, но Кейн смог удачно сыграть на добивании, отправив мяч в сетку.

"Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА решил оштрафовать Футбольную ассоциацию Англии на 30 000 евро за использование лазерной указки, нарушения во время исполнения национальных гимнов и запуск фейерверков", – приводит The Independent сообщения пресс-службы УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 1/2 финала чемпионата Европы по футболу между национальными сборными Англии и Дании прошел на "Уэмбли" и завершился со счетом 2:1.

В основное время фантастическим ударом счет открыл Дамсгор. Спустя 9 минут автоголом отметился Кьер.

Матч перешел в овертайм, где на 104-й минуте Данни Маккели увидел нарушение правил на Рахиме Стерлинге в датской штрафной.

Гарри Кейн со второй попытки реализовал наказание.

На следующий день соцсети взорвались мемами и фотожабами, обвинив англичан в несправедливой победой.