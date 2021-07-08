Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия: расписание трансляций

Сборная Италии по футболу в воскресенье, 11 июля, спустя 53 года попытается вновь завоевать титул сильнейшей национальной команды континента. В финале чемпионата Европы-2020 ее ждет встреча с командой Англии, которая до этого ни разу не выигрывала подобный турнир.

Матч Италия – Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию встречи.

Посмотреть за эпической битвой сильнейших футбольных сборных Европы украинцы смогут на телеканале "Украина".

Также трансляция будет доступна на профильных украинских спортивных каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут показ игры будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов.

Видео дня

Кроме того, матч Италии и Англии запланирован в эфирной сетке "России 1" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к финалу Италия в серии послематчевых пенальти прошла Испанию.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

Англии в 1/2 финала противостояла Дания и эта встреча ознаменовалась скандалом.

Основное время победителя не определило (1:1), а в овертайме нидерландский рефери Данни Маккели назначил очень спорный пенальти за падение Рахима Стерлинга.

Наказание со второй попытки исполнил Гарри Кейн.