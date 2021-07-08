Где смотреть финал Евро-2020 Италия – Англия: расписание трансляций

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
2,1 т.
Кьеллини Кейн

Сборная Италии по футболу в воскресенье, 11 июля, спустя 53 года попытается вновь завоевать титул сильнейшей национальной команды континента. В финале чемпионата Европы-2020 ее ждет встреча с командой Англии, которая до этого ни разу не выигрывала подобный турнир.

Матч Италия – Англия начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию встречи.

Евро-2020.

Посмотреть за эпической битвой сильнейших футбольных сборных Европы украинцы смогут на телеканале "Украина".

Также трансляция будет доступна на профильных украинских спортивных каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Тут показ игры будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов.

Видео дня

Кроме того, матч Италии и Англии запланирован в эфирной сетке "России 1" и "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к финалу Италия в серии послематчевых пенальти прошла Испанию.

Сборная Италии выиграла группу А, не пропустив ни одного гола.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

Италия Испания

Англии в 1/2 финала противостояла Дания и эта встреча ознаменовалась скандалом.

Момент соприкосновения ног Стерлинга и Мэле

Основное время победителя не определило (1:1), а в овертайме нидерландский рефери Данни Маккели назначил очень спорный пенальти за падение Рахима Стерлинга.

Гарри Кейн забил победный гол.

Наказание со второй попытки исполнил Гарри Кейн.

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