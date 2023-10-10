'Самое позорное' решение УЕФА по России 'разорвало' российских патриотов

Решение Европейского футбольного союза (УЕФА) отменить свой первоначальный указ о возвращении юношеских сборных России в международные турниры вызвал бурную реакцию в РФ. Фанаты из соседней страны всячески оскорбляют главный руководящий футбольный орган Европы, считая, что их жестко обманули.

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"Эта история запомнится как одно из самых позорных в огромном списке отвратительных решений этой дискредитировавшей себя организации", - пишут поклонники футбола из России.

Некоторые юзеры удивляются своим соотечественникам, которые надеялись, что их сборную вернут по-настоящему.

А кто-то думал, что будет по другому? Как только пошла волна новостей о том, что разные страны откажутся проводить матчи с нашей U-17 – УЕФА дали заднюю. Хотя бы потому что все европейские футбольные молодежные турниры будут "неполноценными". Не может условно Евро молодежек проходить из одной группы с Россией, Венгрией и Сербией", – отмечают в сети.

Многие интернет-пользователи уверены, что РФ необходимо выходить из УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) 26 сентября разрешил российским сборным U17 участвовать в международных турнирах. 4 октября мужскую и женскую сборные России до 17 лет вернул и Совет Международной федерации футбола (ФИФА)

После этого руководство УЕФА столкнулось с серьезным давлением. Разногласия внутри организации уже привели к тому, что вице-президент Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации.

Бойкот России объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране.

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