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"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
1,8 т.
'Самое позорное' решение УЕФА по России 'разорвало' российских патриотов

Решение Европейского футбольного союза (УЕФА) отменить свой первоначальный указ о возвращении юношеских сборных России в международные турниры вызвал бурную реакцию в РФ. Фанаты из соседней страны всячески оскорбляют главный руководящий футбольный орган Европы, считая, что их жестко обманули.

"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
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"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов

"Эта история запомнится как одно из самых позорных в огромном списке отвратительных решений этой дискредитировавшей себя организации", - пишут поклонники футбола из России.

"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов

Некоторые юзеры удивляются своим соотечественникам, которые надеялись, что их сборную вернут по-настоящему.

А кто-то думал, что будет по другому? Как только пошла волна новостей о том, что разные страны откажутся проводить матчи с нашей U-17 – УЕФА дали заднюю. Хотя бы потому что все европейские футбольные молодежные турниры будут "неполноценными". Не может условно Евро молодежек проходить из одной группы с Россией, Венгрией и Сербией", – отмечают в сети.

"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов

Многие интернет-пользователи уверены, что РФ необходимо выходить из УЕФА.

"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов
"Самое позорное" решение УЕФА по России "разорвало" российских патриотов

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) 26 сентября разрешил российским сборным U17 участвовать в международных турнирах. 4 октября мужскую и женскую сборные России до 17 лет вернул и Совет Международной федерации футбола (ФИФА)

После этого руководство УЕФА столкнулось с серьезным давлением. Разногласия внутри организации уже привели к тому, что вице-президент Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации.

Бойкот России объявили Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране.

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