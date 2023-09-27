Организаторы Евро-2024 отказались пускать к себе сборную России, несмотря на допуск от УЕФА

Шведский футбольный союз (SvFF) отказался пускать женскую сборную России U-17 на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году в Швеции. 26 сентября Европейский футбольный союз принял решение вернуть юниорские российские команды в международные соревнования под эгидой УЕФА.

В SvFF уверены, что шведские футболисты и футболистки всех возрастов по-прежнему не должны проводить матчи против России ни в Швеции, ни где-либо за рубежом.

"Мы полностью поддерживаем позицию, согласованную Национальной спортивной конфедерацией совместно со Шведским олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и специальными спортивными ассоциациями – российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается война против Украины", - говорится в заявлении на официальном сайте SvFF.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

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