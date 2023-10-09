В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено

Руководство Европейского футбольного союза (УЕФА) столкнулось с серьезным давлением после возвращения юношеских сборных России в свои соревнования. Президент организации Александер Чеферин неожиданно вынес этот вопрос на голосование без предварительных консультаций и объявил об отмене полного отстранения представителей страны-агрессорки от соревнований.

Об этом информирует авторитетное издание The Independent. По его данным уже 10 октября на заседании исполнительного комитета УЕФА может пересмотреть свое решение и вернуть полное отстранение россиян от турнира.

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Разногласия внутри организации уже привели к тому, что вице-президент Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации, а Дания присоединилась к бойкоту матчей с командами из РФ.

Кроме того, многим функционерам не понравилось то, как Чеферин вынес вопрос о допуске российских юношей к турнирам. Президент УЕФА неожиданно для всех начал голосование в разделе "прочее" повестки дня исполкома.

Отметим, что бойкот России кроме Дании уже подтвердили 12 членов УЕФА из 55. Помимо Украины, это Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отборам к ЧЕ-2024.

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