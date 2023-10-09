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В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,5 т.
В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено

Руководство Европейского футбольного союза (УЕФА) столкнулось с серьезным давлением после возвращения юношеских сборных России в свои соревнования. Президент организации Александер Чеферин неожиданно вынес этот вопрос на голосование без предварительных консультаций и объявил об отмене полного отстранения представителей страны-агрессорки от соревнований.

Об этом информирует авторитетное издание The Independent. По его данным уже 10 октября на заседании исполнительного комитета УЕФА может пересмотреть свое решение и вернуть полное отстранение россиян от турнира.

 
В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено
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Разногласия внутри организации уже привели к тому, что вице-президент Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации, а Дания присоединилась к бойкоту матчей с командами из РФ.

Кроме того, многим функционерам не понравилось то, как Чеферин вынес вопрос о допуске российских юношей к турнирам. Президент УЕФА неожиданно для всех начал голосование в разделе "прочее" повестки дня исполкома.

В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено
В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено

Отметим, что бойкот России кроме Дании уже подтвердили 12 членов УЕФА из 55. Помимо Украины, это Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

В УЕФА раскол из-за возвращения России: решение может быть отменено

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отборам к ЧЕ-2024.

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