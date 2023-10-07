Вице-президента УЕФА настигла карма за поддержку России

Решение Европейского футбольного союза вернуть российские юношеские команды в свои соревнования стоило шведскому вице-президенту УЕФА Карлу-Эрику Нильссону его высокопоставленной должности. 66-летний чиновник больше не является главой национальной спортивной организации, которую возглавлял с мая.

Карл-Эрик Нильссон подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (RF), после того, как УЕФА неожиданно ослабил общий запрет для российских команд, введенный 19 месяцев назад на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Очень трудно сейчас принять решение отойти в сторону, потому что я был счастлив работая на этой должности и был предан своей работе", – цитирует заявление Нильссона АР.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября Шведский футбольный союз (SvFF) отказался пускать женскую сборную России U-17 на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году в Швеции.

Кроме того сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

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