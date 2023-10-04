ФИФА приняла официальное решение по России

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) вернул мужскую и женскую сборные России до 17 лет на международные турниры. При этом команды будут играть под названием "Российский футбольный союз", а не "Россия".

У сборной будет отсутствовать национальный флаг, государственный гимн, а также запрещено использовать в экипировке расцветку в национальных цветах. Юные российские футболисты и футболистки должны выступать в нейтральной форме.

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В тоже время, совет ФИФА вновь осудил полномасштабное вторжение России в Украине и подтвердил, что остальные положения решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до окончания войны. В частности остаются забанены все взрослые сборные РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) 26 сентября разрешил российским сборным U17 участвовать в международных турнирах.

Сегодня (4 октября) ФИФА утвердил распространение этого решения на чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет и чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет, для которых соревнования под эгидой УЕФА являются квалификационным путем.

Отметим, что решение УЕФА вызвало бунт со европейских стран. На момент публикации новости бойкот России уже подтвердили 12 членов УЕФА из 55. Помимо Украины, это Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия.

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