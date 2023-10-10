УЕФА отменил решение о возвращении России в свои турниры

Европейский футбольный союз (УЕФА) отменил решение о возвращении юношеских сборных России в свои турниры на очередном исполкоме организации. В организации не нашли технического протокола, который позволил бы включить представителей страны-агрессорки в отбор к чемпионатам континента.

Об этом сообщает информационное агентство AP. Отмечается, что в УЕФА наметился серьезный раскол после того, как президент Александер Чеферин вынес вопрос о возвращении юных россиян в соревнования без предварительных консультаций. В результаты как минимум 12 членов УЕФА объявили о бойкоте матчей с командами из РФ.

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"Этот пункт повестки дня был снят, поскольку не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть", – заявили в союзе. Таким образом, УЕФА сохранил полный бан России в своих турнирах.

Напомним, бойкот России объявил Украина, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Ирландия и Англия. Кроме того, шведы заявили, что не пустят россиянок на финальную часть чемпионата Европы в стране.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в буквальном смысле слетел с катушек после решения Швеции по женской сборной России.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал первоначальное решение УЕФА допустить юношескую команду России к отборам к ЧЕ-2024.

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