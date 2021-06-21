Россия – Дания: смотреть онлайн трансляцию матча Евро-2020

Сборные Дании и России в понедельник, 21 июня, проведут решающий матч группового турнира чемпионата Европы 2020 года. Команды Каспера Юльмана и Станислава Черчесова встретятся в Копенгагене.

Поединок, в котором может определиться один из участников плей-офф, примет стадион "Паркен". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ РОСИЯ – ДАНИЯ

Видео дня

Увидеть принципиальное противостояние можно будет благодаря прямой трансляции на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, прямой эфир из Копенгагена проведут российский федеральный Первый канал, а также белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА РОССИЯ – ДАНИЯ

Явным фаворитом поединка считается датская команда, которая наверняка будет сверхмотивирована после инцидента с лидером Кристианом Эриксоном. Ставки на победу команды Юльмана принимаются с коэффициентом 1.70.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЖУТКОМ СЛУЧАЕ С ЭРИКСОНОМ

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех российской сборной достигают уровня 5,00.

СУДЬИ НА РОССИЯ – ДАНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавит француз Клеман Тюрпен. Помогать ему будут соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор. Роль четвертого рефери исполнит швейцарец Сандро Шерер.

Кроме того, на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить еще один представитель Франции Франсуа Летесье.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Каспер Юльман, главный тренер сборной Дании:

– Мы концентрируемся на игре с Россией и хотим победить. Победа позволит занять нам второе место и выйти в плей-офф. По сути, Евро для нас начинается сейчас. У нас нормальная ситуация, нам просто нужно выиграть. Россия – хорошая команда со своими сильными сторонами, у них есть сильные футболисты. Мы уважаем соперника, это будет сложная игра для нас. Нам потребуется поддержка болельщиков, чтобы весь стадион нам помогал.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

– Это будет наш первый выездной матч на двух последних крупных турнирах, и без наших болельщиков. Но это не проблема. Мы не использовали слово "проблема" последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с ней справиться. Наша задача – хорошо сделать свою работу и получить нужный результат.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Россия: Сафонов – Баринов, Дивеев, Джикия – Марио Фернандес, Зобнин, Оздоев, Караваев – Миранчук, Головин – Дзюба

Дания: Шмейхель – Меле, Кьер, Кристенсен, Васс – Дамсгор, Хейбьерг, Дилейни – Поульсен, Корнелиус, Брейтвейт

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Россияне находятся в более выгодном положении. Для выхода в плей-офф их с огромной долей вероятности устроит и ничья. Датчанам же необходима только победа, которая может невероятно закрутить интригу в борьбе за выход в 1/8 финала.

Если Дания возьмет победу, а Бельгия обыграет Финляндию, сразу у трех команд будет по три очка. Тогда для определения второго места будут считать разницу забитых и пропущенных мячей.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Дания и Россия никогда ранее не встречались на официальном уровне. Единственная игра между командами носила статус товарищеской и состоялась накануне Евро-2012. Тогда россияне добыли гостевую победу в Копенгагене 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ заявили о том, что сборные Украины и Австрии в третьем туре группы С могут не пустить команду Станислава Черчесова в плей-офф. По мнению журналистов из РФ, матч украинцев и австрийцев будет иметь прямое влияние на судьбу команды России в случае ее проигрыша в столице Дании.

Лидеру сборной Дании Кристиану Эриксену, который перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией была сделана операция. Супруга футболиста рассказала о его состоянии после инцидента.