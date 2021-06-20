Жена Эриксена рассказала о его состоянии после остановки сердца в матче Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сабрина Квист Йенсен

Лидер сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче чемпионата Европы-2020 против Финляндии, вместе с семьей отправился на реабилитацию в свой родной город Оденсе. Дом игрока миланского "Интера" находится в самом престижном районе Хундеруп, в одном километре от спортивного центра "Оденсе".

Сабрина Квист Йенсен во время инцидента на стадионе в Копенгагене

Жена футболиста Сабрина Квист Йенсен в интервью Gazzetta dello Sport заявила, что ее муж идет на поправку.

"С ним все в порядке. Теперь мы здесь, и нам просто нужно немного отдыха и спокойствия", – цитирует девушку Sportmediaset.mediaset.it.

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Эриксен пытается постепенно вернуться к обычному образу жизни. В июле 29-летний полузащитник отправится в Милан, где проведет обширную консультацию с медицинским персоналом клуба. Пока Эриксен сдает анализы и решает, что ему делать. На данный момент руководство "Интера" не планирует вызывать футболиста на сборы.

Кристиан Эриксен.

Напомним, что инцидент произошел в 1-м туре Евро-2020. В конце первого тайма Эриксен потерял сознания и упал лицом на поле.

Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией.

Футболисту пришлось делать закрытый массаж сердце и использовать дефибрилятор.

Жена Эриксена рассказала о его состоянии после остановки сердца в матче Евро-2020

Позже стало известно, что Эриксену предстоит операция.

Эриксен пережил остановку сердца.

Спортивный врач печально оценил перспективы игрока вернуться в большой спорт.

Медикам удалось быстро реанимировать Эриксена.

Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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