Украина и Австрия хотят лишить Россию плей-офф Евро-2020 – СМИ

В понедельник, 21 июня, сборные Украины и России проведут решающие поединки на чемпионате Европы по футболу-2020. В третьем туре команды встретятся с Австрией и Данией соответственно.

Накануне матчей российские СМИ обратили внимание на аномальные изменения букмекерских котировок, которые произошли за последние дни. По сведениям СЭ, изначально фаворитом встречи считалась Украина – 2.54, на победу Австрии принимали ставки с показателем 2,94, а на ничью – 3,43.

Видео дня

Однако потом коэффициент на ничью стал резко падать и достиг уровня 2,00.

В российской прессе предполагают, что 21 июня Украина и Австрия попытаются разыграть ничью, которая 100% выведет в плей-офф Украину и с большой вероятностью – Австрию.

Ничейный результат повлияет и на распределение третьих мест. Если Россия проиграет Дании, то у нее останется 3 очка и 4 пункта у Австрии вполне могут лишить команду Черчесова путевки в 1/8 финала.

Напомним, что встреча Украина – Австрия начнется в 19:00. Уже были опубликованы телеканалы, которые ее покажут.

Кроме того, появился список ресурсов, на которых можно посмотреть матч Россия – Дания (22:00).

Ранее депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев гневно отреагировал на кричалки фанатов сборной Украины во время матча Евро-2020 с Северной Македонией.

Наши соотечественники исполнили знаменитый хит о президенте страны-оккупанта Владимире Путине.

После этого политик потребовал не допускать болельщиков "желто-синих" на стадионы.

Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".