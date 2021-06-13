Врач сборной Дании: сердце Эриксена билось, но ситуация резко изменилась

Врач сборной Дании Мортен Бесен в подробностях описал события в конце первого тайма матча с Финляндией (0:1), когда у лидера датчан Кристиана Эриксена остановилось сердце. Инцидент произошел в 1-м туре чемпионата Европы по футболу-2020.

Перед своим рассказом Бесен отметил, что не общался с Кристианом или его семьей, поэтому расскажет лишь то, о чем знает точно.

"Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы подбежали к нему. Было дыхание и пульс", – признался врач.

Видео дня

Однако ситуация очень быстро ухудшалась и было необходимо принимать срочные меры.

"Все резко изменилось, и мы стали делать ему массаж сердца. На помощь пришел врач стадиона и это помогло вернуть нашего лидера. Кристиан успел перекинуться со мной парой фраз перед тем, как его отвезли в больницу на обследование", – цитирует Бесена berlingske.dk.

После почти двухчасового перерыва матч возобновился. Сначала были сыграны последние минуты первого тайма, а после небольшого перерыва, завершился и второй тайм.

Единственный гол был забит финским нападающим Йоэлем Похьянпало на 60-й минуте.

Стоит отметить, что на 74-й минуте Пьер Хейбьерг (Дания) не забил пенальти.