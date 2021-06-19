Лидер сборной Дании перенес операцию после остановки сердца и высказался о матче с Россией

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
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Эриксен успешно перенес операцию

Лидеру сборной Дании Кристиану Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эта операция была необходима для поддержания в дальнейшем сердечного ритма полузащитника "Интера".

Футболиста уже выписали из больницу, он сообщил, что чувствует себя хорошо. Эриксен даже успел побывать в расположении своей сборной и вернулся к семье, передает ВВС.

"Было здорово снова увидеть парней после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", – заявил 29-летний хавбек.

Эриксен пережил остановку сердца.
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Медикам удалось быстро реанимировать Эриксена.
Партнеры склонились над Кристианом Эриксоном.
Эриксен потерял сознание в начале матча с Финляндией.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Дания сыграет против России 21 июня в Копенгагене. Команда Эриксена показала хорошую игру, но все же уступила Финляндии, а потом и Бельгии.

В случае победы датчан россияне не смогут выйти в плей-офф чемпионата Европы.

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