Лидер сборной Дании перенес операцию после остановки сердца и высказался о матче с Россией

Лидеру сборной Дании Кристиану Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Эта операция была необходима для поддержания в дальнейшем сердечного ритма полузащитника "Интера".

Футболиста уже выписали из больницу, он сообщил, что чувствует себя хорошо. Эриксен даже успел побывать в расположении своей сборной и вернулся к семье, передает ВВС.

"Было здорово снова увидеть парней после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", – заявил 29-летний хавбек.

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Эриксен внезапно потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Ему решили имплантировать автоматический дефибрилятор, чтобы после сердечного приступа избежать нарушений ритма работы сердца.

Специалисты делают прогнозы, что Эриксену теперь придется завершить профессиональную футбольную карьеру.

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Дания сыграет против России 21 июня в Копенгагене. Команда Эриксена показала хорошую игру, но все же уступила Финляндии, а потом и Бельгии.

В случае победы датчан россияне не смогут выйти в плей-офф чемпионата Европы.