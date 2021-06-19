Где смотреть онлайн Россия – Дания: расписание трансляций матча Евро-2020

Сборная России по футболу в понедельник, 21 июня, сыграет свой последний матч группового турнира чемпионата Европы-2020. Подопечные Черчесова в Копенгагене сразятся с командой Дании за вторую путевку в плей-офф от группы B.

Встреч начнется в 22:00. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Россия – Дания.

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Украинские болельщики, которые решат поболеть за любимую команду, оставшуюся без своего лидера Кристиана Эриксена, смогут это сделать у экранов телевизоров. В прямом эфире встреча датчан и россиян покажут украинские телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Кроме того телетрансляция будет доступна на российском Первом канале и "Беларусь 5".

Напомним, что до этого Россия и Дания встречались между собой на уровне футбольных сборных лишь раз. В 2012 году в товарищеской встрече победила российская команда (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре россияне были разгромлены Бельгией (3:0), а во втором выиграли у Финляндии (1:0).

Соперники россиян датчане игру первого тура против Финляндии проиграли, при этом матч был прерван из-за того, что у датского полузащитника остановилось сердце.

Позже немецкий врач Йенс Кляйнфельд озвучил неожиданные первые слова лидера сборной Дании после реанимации.