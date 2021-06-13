"Умер на пару минут": озвучено печальное будущее лидера сборной Дании после остановки сердца на Евро-2020

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен пришел в себя после остановки сердца в матче Евро-2020 против Финляндии (0:1). Однако ему, скорее всего, придется завершить профессиональную футбольную карьеру.

Такое мнение выразил британский профессор спортивной кардиологии Санджай Шарма, который работал с Эриксеном в лондонском "Тоттенхэме", пока тот в январе 2020 года не перебрался в миланский "Интер". "Вряд ли он когда-то сможет профессионально играть в футбол", – приводит слова специалиста Daily Mail.

"Хорошо, что он находится в сознании и может разговаривать. Это страшно говорить, но Кристиан умер на пару минут. Готовы ли будут медики клуба и сборной рискнуть и взять на себя ответственность и допустить его к игре? Очевидно, нет. Ему повезло, что выжил", – заявил Шарма.

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Кристиан Эриксен в минувшем сезоне провел 34 матча за "Интер" во всех турнирах, забив 4 гола. Контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2024-го, а трансферная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается примерно в 40 миллионов евро.

В квалификации на Евро-2020 датчанин в 8 матчах за свою сборную забил 5 голов.

Напомним, матчи Евро-2020 покажет телеканал "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором матче группы В бельгийцы разгромили россиян 3:0. Последние, хоть и играли дома, не смогли создать существенной угрозы воротам одним из фаворитов турнира.

В воскресенье, 13 июня, свой путь на Евро-2020 начнет сборная Украины, которая сыграет против Нидерландов.