Российские футболисты испугались украинцев на сборах в Турции и решили сбежать

Клуб второй лиги чемпионата России "Тюмень" приняла решение сменить отель на тренировочных сборах в турецком Белеке из-за молодежной сборной Украины. Представители страны-агрессора таким образом отреагировали на приезд наших соотечественник, намеченного на 20 марта.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" рассказал тренер тюменцев Виктор Тренев. По его словам, для представителей страны-агрессоров недопустимо находится в одном помещении с украинцами.

"Сейчас разводят команды, с нами в отеле живут игроки казанского "Рубина" и женской команды "Чертаново", они скоро уедут. Мы в середине отрезка сборов будем перебираться в другой отель, потому что в эту гостиницу заедет молодежная сборная Украины. Машина с украинскими номерами перед отелем, конфликтных ситуаций не было", – сказал наставник российского клуба.

Отметим, что тренировочные сборы украинской "молодежки" в Белеке пройдут с 20 по 27 марта. 24 марта подопечные тренера Руслан Ротаня, который был назначен исполняющим обязанности национальной сборной Украины, проведут спарринг с датчанами, а 27 – с итальянцами. Летом наши футболисты примут участие в чемпионате Европы-2023.

Напомним, ранее в Турции подрались футболисты ярославского "Шинника" и ужгородского "Миная". После нее тренер россиян Вадим Евсеев заявил, что гордится своими избитыми подопечными. А в сети было опубликовано первое видео драки футболистов "Миная" и "Шинника".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев с насмешками отреагировал на решение Следственного комитета РФ открыть в его отношении проверку после того, как игрок сорвал флаг России с флагштока на сборах в Турции.

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