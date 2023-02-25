Защитник ФК "Львов" Алексей Детьятьев совершил патриотический поступок во время тренировочного лагера львовской команды, проводимом в Турции. 34-летний футболист сорвал флаг России, который был вывешен рядом с украинским флагом, протестуя против полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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На видео, которое уроженец Новой Каховки выложил у себя в Instagram, видно, что триколор снимают с флагштока и уносят с собой.

В комментарии к ролику, Алексей признался, что тряпка полежала немного возле унитаза, а затем была утилизирована.

Он также выразил уверенность, что подобное сделают Вооруженные силы Украины во всех оккупированных городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся.

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