"Возле унитаза". Украинский футболист показал, как относятся к России в Турции. Видео
Защитник ФК "Львов" Алексей Детьятьев совершил патриотический поступок во время тренировочного лагера львовской команды, проводимом в Турции. 34-летний футболист сорвал флаг России, который был вывешен рядом с украинским флагом, протестуя против полномасштабного вторжения РФ в Украину.
На видео, которое уроженец Новой Каховки выложил у себя в Instagram, видно, что триколор снимают с флагштока и уносят с собой.
В комментарии к ролику, Алексей признался, что тряпка полежала немного возле унитаза, а затем была утилизирована.
Он также выразил уверенность, что подобное сделают Вооруженные силы Украины во всех оккупированных городах.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся.
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