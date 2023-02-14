Появилось первое видео драки между украинскими и российскими футболистами в Турции

Футболисты ужгородского "Миная" и ярославского "Шинника" устроили массовую драку в отеле во время тренировочных сборов в Турции. Конфликт возник накануне, 13 февраля, в гостинице Royal Seginus, в результате чего у нескольких игроков российской команды есть подозрения на переломы.

Видео дня

Telegram-канал "Бомбардир" опубликовал первое видео инцидента в Анталье (чтобы посмотреть, проскролльте ниже. Внимание! В ролике присутствует ненормативная лексика!).

На видео, снятое кем-то из ужгородской команды можно увидеть, как один из представителей "Шинника" лежит на полу. При этом футболисты и администраторы ругаются между собой, а кто-то из стана ярославцев пытается ударить украинского оппонента.

Ранее стало известно, что футболисты "Шинника" срочно эвакуируются из отеля Royal Seginus в другую гостиницу.

Как сообщал OBOZREVATEL. руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".

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