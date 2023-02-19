Тренер ''Шинника'' – своим игрокам, которых избили украинцы в Турции: горжусь вами, вы дали отпор

Главный тренер ярославского клуба "Шинник" Вадим Евсеев поблагодарил своих футболистов за драку с украинским "Минаем" 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus. На видео, которое опубликовал журналист РБК Грант Гетадарян видно, как наставник хвалит игроков и жмет им руки.

Видео дня

Евсеев заявил, что гордиться своими подопечными за то, что те "дали отпор".

"Люди хотели хайпануть, но, увы, этого не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад. Горжусь вами. Видел, кто валялся, кто бился. Ничего страшного", – сказал Евсеев.

Ранее было опубликовано видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по этому инциденту.

Также появилось видео последствий драки. Капитан "Шинника" Артем Семейкин появился перед журналистом с огромным фингалом под глазом и рассечением.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе и Z-патриот Николай Валуев назвал потасовку сознательной провокацией с целью продления недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям. А украинский боксер Тарас Шелестюк предложил футболистам "Миная" тренировки по боевым искусствам.

Также "работу" закарпатцев по россиянам оценил и чемпион мира по боксу Александр Усик.

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