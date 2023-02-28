Официально: сборная Украины по футболу получила двух главніх тренеров

Главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань назначен исполняющим обязанности наставника национальной команды. Именно он поведет "сине-желтых" на поединок против Англии на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом в заявлении организации говорится, что Ротаня уже летом сменит Сергей Ребров. Соглашение с тренером "молодежки" будет действовать до того момента, пока легендарній динамовец не подпишет свой контракт с УАФ.

"Исполком УАФ согласился с предложением комитета национальных сборных команд провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года", – проинформировал он.

Ранее стало известно, что в тренерский штаб Реброва точно войдут два испанских специалиста и тренер вратарей Рустам Худжамов. Напомним, с осень 2021 года "желто-синих" тренировал Александр Петраков, под руководством которого сборная провела 15 матчей, добыв шесть побед и потерпев два поражения. Еще семь игры были завершены вничью. После этого опытный специалист возглавил национальную команду Армении.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины понесла серьезные потери перед стартом в отборе Евро-2024, из-за травм лишившись одного из легионеров и капитана команды.

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