Пострадали четверо из РФ: украинские и российские футболисты устроили массовую драку в Турции – СМИ

Футболисты ужгородского "Миная" и ярославского "Шинника" устроили массовую драку во время тренировочных сборов, которые обе команды проводят в Турции. Громкий инцидент произошел 13 февраля, а в его результате сразу у четырех игроков российской команды есть подозрения на переломы.

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Об этом информирует Telegram-канал Baza. По одной из версий футболисты "Миная" требовали от соперников спеть гимн Украины, по другой – конфликт начался из-за того, что игроки нашей команды упрекали россиян в том, что они не выходят на митинги и не выступают против войны.

Кроме того, один из игроков "Шинника" якобы оказался в лифте с несколькими игроками "Миная" и был избит. После чего в холле отеля в Анталье завязалась массовая драка между команда. На место была вызвана полиция, однако никого из участников инцидента задерживать не стала.

Украинский Telegram-канал "ТаТоТаке" подтвердил факт драки. При этом он назвал "полным пропагандистским бредом и комиксом" информацию о том, что украинцы пытались заставить одного из тренера "Шинника" спеть гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ стало известно о драке между футболистом донецкого "Шахтера" Даниилом Сиканом и одним из россиян на сборах в Турции.

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