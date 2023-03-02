''Почему там только моя фамилия?'' Украинский футболист, который сорвал флаг России в Турции, отреагировал на решение Следкома РФ

Защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев безразлично отреагировал на решение Следственного комитета России открыть в его отношении проверки после того, как на сборах Турции он сорвал с флагштока флаг страны-агрессорки. При этом в штуку футболист удивился, что в СМИ фигурирует только его фамилия.

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Об этом Дитятьев заявил во время пресс-конференции накануне старта второй части сезона Премьер-лиги. Он также рассказал о том, что сейчас происходит в его родной Новой Каховке, которая по-прежнему находится под оккупацией.

"У меня с того дня ничего не изменилось, скажу вам так. Это во-первых. Во-вторых, я был не один. Не знаю, почему там только моя фамилия. Потому что там еще было еще два человека... Я думаю, должны еще два дела открыть. Сейчас очень тяжело в Новой Каховке, потому что заблокированы гуманитарные коридоры из Украины. Хочу сказать от имени жителей города, которые там остались, что они ждут ВСУ. Я со многими общаюсь. Орки ездят и из минометов стреляют по гражданским. Можно только представлять, каково там людям... Но они терпят и верят", – сказал Дитятьев.

"Эта тряпка должна висеть только в их стране. Оккупанты и убийцы должны знать где их место", – добавил Алексей в комментарии "Украинскому футболу".

Напомним, ранее в Турции подрались футболисты ярославского "Шинника" и ужгородского "Миная". После нее тренер россиян Вадим Евсеев заявил, что гордится своими избитыми подопечными. А в сети было опубликовано первое видео драки футболистов "Миная" и "Шинника".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших футболистов России Артем Дзюба заявил о полной поддержке диктатора Владимира Путина на фоне войны проти Украины. В ответ экс-игрок "Динамо" Александр Алиев записал ему жесткое обращение.

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