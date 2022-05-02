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Предавшего Украину Тимощука вырезали в России с церемонии награждения "Зенита". Видеофакт

Максим Иншаков
Футбол
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Анатолий Тимощук

Награждение помощника главного тренера "Зенита" Анатолия Тимощука не попало в эфир телетрансляции. Торжественная церемония состоялась после поединка с "Локомотивом".

Сразу по окончанию встречи, организаторы соорудили импровизированный подиум, где каждому футболисту и члену питерской команды вручили золотые медали. В тот момент, когда награду должен был получать Тимощук, режиссер трансляции переключил камеры на другой план.

Тимощук
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В итоге в кадр на несколько секунд попал лишь затылок украинца.

Анатолий Тимощук (справа)
Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук на групповом фото "Зенита"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Зенит" сенсационно вылетел из Кубка России.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь на 16-й день агрессии смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. ​

Анатолий Тимощук выступал за сборную Украины

Ранее украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия.

В день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания Почетный гражданин города.

Стоит отметить, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Заявление УАФ по Тимощуку.
Тимощука могла завербовать ФСБ.
Навроцкая обратилась к Тимощуку.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок "Динамо" Александр Алиев жестко прошелся по Тимощуку, назвав его обоср*вшимся.

Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Андрей Ярмоленко

18 апреля Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком. Футболисты решили поговорить о войне в Украине, но в итоге послали друг друга нах*й.