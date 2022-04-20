Тимощука, предавшего Украину, настигла карма в России

Футбольный клуб "Зенит", где помощником главного тренера работает Анатолий Тимощук, сенсационно вылетел из Кубка России. Газпромовская команда, являющаяся лидером элитного дивизиона страны (РПЛ), и которую помогает тренировать украинец, уступила команде второй лиги (ФНЛ) чемпионата России "Алании" из Владикавказа и не смогла выйти в полуфинал.

Поединок завершился по пенальти со счетом 6:5. Основное время победителей не выявило (2:2). В дополнительных таймах голов забито не было. У "Алании" вратарь Ростислав Солдатенко, помимо двух отбитых ударов, сам реализовал первый 11-метровый удар.

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В комментариях болельщики высмеяли уровень игры питерского гранда.

"Сегодня мы увидели чего стоит наш гегемон без легов. Вышли паспортисты, с зарплатой больше в разы, чем весь бюджет Алании и обкакались. 3 бразильца вышли – сразу игра другая пошла, пенальти легионеры все забили. Если летом с РПЛ уедут леги – ФНЛ по уровню будет как РПЛ, приплыли. И ведь по делу счет, не отскок", – отмечают закономерный результат фанаты.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь на 16-й день агрессии смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. ​

Ранее украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия.

В день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания Почетный гражданин города.

​Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок "Динамо" Александр Алиев жестко прошелся по Тимощуку, назвав его обоср*вшимся.

Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

18 апреля Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком. Футболисты решили поговорить о войне в Украине, но в итоге послали друг друга нах*й.