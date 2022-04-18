Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком о войне в Украине, который продлился две минуты

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко смог поговорить с тренером "Зенита" Анатолием Тимощуком, который молчаливо поддержал войну в родной стране. Разговор спортсменов продлился всего две минуты.

Об этом сам Ярмоленко рассказал в интервью YouTube-каналу блогера Евгения Савина, известного как "Красава". По словам нашего легионера лондонского "Вест Хэма", его удивила позиция бывшего партнера по национальной сборной, которого он считал примером для себя.

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"Когда мы играли вместе, для меня Толя был примером профессионализма. Я равнялся на него. Когда началась война, я следил за тем, кто высказывался. Для меня было полной неожиданностью его реакция. Я ему написал, спросил, как ему спится по ночам. Он ответил: "Не спится, так же, как и тебе". После этого он меня набрал. Я у него спросил, почему он молчит. И сказал, что его для меня больше не существует. Он послал меня нах*й, я в ответ его. На этом разговор закончился", – сказал Ярмоленко.

​Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. В свою очередь бывший игрок "Динамо" Александр Алиев жестко прошелся по Тимощуку, назвав его обоср*вшимся.

Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.