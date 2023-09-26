newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
2,9 т.
Анатолия Тимощука лишили почетного звания

Бывший игрок донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", а ныне один из тренеров санкт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). Предатель нашей страны, который молчаливо поддерживает войну, пытается оспорить лишение его всех титулов, наград, а также возможности работать в этом виде спорта.

Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

Об этом говорится в заявлении официального сайта УАФ. В частности, известно, что Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), требуя снять с него любые санкции. Помощник тренера "Зенита" Сергея Семака ранее уже оспаривал решения УАФ в апелляционном комитете организации, которая полностью отказала приспешнику российского террористического режима в удовлетворении жалобы.

Видео дня
Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS
Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

Незадолго до это Тимощук стыдливо ушел от ответа на вопрос о лишении его всех титулов и наград. "На этот вопрос я не буду отвечать", – заявлял экс-футболист.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS
Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали Анатолия Тимощука иудой, напомнив ему о предательстве Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!