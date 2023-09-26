Предатель Тимощук подал в суд на Украину в CAS

Бывший игрок донецкого "Шахтера", мюнхенской "Баварии", а ныне один из тренеров санкт-петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ). Предатель нашей страны, который молчаливо поддерживает войну, пытается оспорить лишение его всех титулов, наград, а также возможности работать в этом виде спорта.

Об этом говорится в заявлении официального сайта УАФ. В частности, известно, что Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), требуя снять с него любые санкции. Помощник тренера "Зенита" Сергея Семака ранее уже оспаривал решения УАФ в апелляционном комитете организации, которая полностью отказала приспешнику российского террористического режима в удовлетворении жалобы.

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Незадолго до это Тимощук стыдливо ушел от ответа на вопрос о лишении его всех титулов и наград. "На этот вопрос я не буду отвечать", – заявлял экс-футболист.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики назвали Анатолия Тимощука иудой, напомнив ему о предательстве Украины.

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