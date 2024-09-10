Предатель Тимощук, который подал в суд на Украину, надел майку 'Город-герой Ленинград' и сыграл за 'Зенит'. Фотофакт

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук в очередной раз прогнулся перед россиянами. Помощник главного тренера "Зенита" принял участие в товарищеском матча команды с казахстанским "Кайратом", на который вывел санкт-петербургский коллектив с капитанской повязкой.

Видео дня

45-летний предатель Украины надел майку с надписью "Город-герой Ленинград", а после матча, который завершился победой россиян 4:3, поделился восторженными эмоциями с пропагандистским телеканалом "Матч ТВ". Тимощук заявил, что с радостью принял предложение стать капитаном "Зенита" в этой встрече.

"Получил предложение от руководства "Зенита" и "Кайрата". Естественно, принял это предложение с большим желанием и удовольствием. Поэтому рад, что так получилось, тем более на поле была хорошая мужская борьба, бескомпромиссная. Думаю, что в целом хороший получился матч. Это самое главное. Единственное – пропустили три мяча. Нужно будет над этим поработать, разобрать те ошибки, которые были. Физически себя хорошо чувствовал, вкатился в игру нормально", – сказал Тимощук.

Ранее экс-футболист подал иск против Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии, в котором оспаривает лишение его всех наград и тренерской лицензии в нашей стране.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Позже появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Кроме того, в сети всплыло, что предатель Украины был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ), что и является причиной его молчания относительно войны в Украине. Бывшая супруга экс-футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в поддержке вторжения России и причастности к убийствам украинских детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Тимощук стыдливо отказался комментировать факт лишения его всех наград и исключение из списка игроков национальной команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!