Российские металлурги разработали хитрую стратегию выживания, а Кремль применяет против них стратегию отраслевого геноцида.

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На прошлой неделе в рф раскрыли интересную манипуляцию с ценами на арматуру. За последние полгода цены на этот популярный у строителей продукт сильно выросли. Интересно, что строительство в рф в первом квартале сократилось на 10%, а во втором квартале – на 1,6%.

Металлурги объяснили рост цен на арматуру небольшими остатками товара на складах, поскольку они прогнозировали дальнейшее сокращение объемов строительства и поэтому просто не производили достаточно арматуры для поддержания складских запасов.

Конечно, путинская команда направила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверять хитрых металлургов, которые, вероятно, просто решили заработать на искусственно созданном дефиците.

Решение довольно глупое, поскольку российские сталевары сейчас находятся в затяжном кризисе: большинство металлургических комбинатов убыточны или работают в нуле. При этом часть металлургических комбинатов является горосообразующими предприятиями для Липецка, Череповца и других городов в рф. Кроме того, металлургам было крайне невыгодно держать значительные запасы готовой продукции на складах, поскольку это увеличивало их потребность в банковских кредитах, которые сейчас довольно дороги.

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Помимо проверок ФАС путинская команда "порадовала" металлургов фактическим обнулением всех налоговых льгот, а председатель Совета Федерации В. Матвиенко открыто требовала от владельца "Северстали" (крупнейшего металлургического холдинга рф) помочь своему региону средствами с его собственных офшорных счетов.

Интересно, что будут делать российские металлурги, когда на них начнут обрушиваться удары по доменным печам и коксохимическим заводам? Это будет очень кстати – наносить удары по металлургам, которые и так испытывают проблемы.