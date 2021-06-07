''Героям слава'': сборная Украины на Евро-2020 выступит в особенной форме

Украина презентовала новую форму, в которой национальная сборная будет играть во время Чемпионата Европы по футболу. На ней есть очертание карты Украины, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава".

Если украинцам футболки понравилась, в России не скрывают возмущения и призывают УЕФА запретить ее. В новом дизайне формы заложен политический конфликт, заявляют российские депутаты.

Однако Европейский футбольный союз не станет запрещать новую форму сборной Украины. Экипировка выполнена в соответствии со всеми правилами.