Павелко прокомментировал запрет слогана "Героям слава!" и рассказал о переговорах с УЕФА

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что узнал о запрете слогана "Героям слава!" на форме нашей сборной еще вечером 9 июня. По этой причине он в срочном порядке вылетел в Рим, где сейчас ведет переговоры по этому вопросу с представителями УЕФА.

На своей странице в Facebook чиновник еще раз подчеркнул, что наличие приветствия "Слава Украине – Героям слава!" на экипировке было ранее утверждено Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Глава УАФ отметил, что эта кричалка уже стала традиционной для фанатов нашей национальной команды, и пообещал сообщать о том, как развиваются переговоры с УЕФА.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и со слоганом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Оно футбольное и именно поэтому было утверждено УЕФА. Буду держать вас в курсе хода переговоров", – написал Павелко.

Видео дня

Напомним, что в начале июня наша сборная представила новую форму, в которой сыграет на Евро-2020. В России возмутились тем, что на нее была нанесена карта Украины с Крымом, и призвали УЕФА запретить использование экипировки.

Изначально в Союзе ответили, что игровой комплект нашей команды соответствует регламенту, однако после протеста со стороны Российского футбольного союза (РФС) и более детального изучения вопроса в организации назвали слоган "Героям слава!" политическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы атаковали социальные сети УЕФА, возмутившись решением о запрете надписи на форме. Наши соотечественники запустили особый флешмоб.