''Отстранение наших'': Z-патриот Валуев обвинил украинцев в провокации, комментируя драку ''Миная'' и ''Шинника''

Драка между футболистами ярославского "Шинника" и ужгородского "Миная" направлена на продление отстранения российских спортсменов от международных соревнований. При этом полной изоляции команд и атлетов из страны-агрессора добиться не удастся.

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Таку абсурдную мысль в комментарии порталу "РБ Спорт" выразил бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев. Депутат Государственной думы назвал инцидент на тренировочных сборах в турецкой Анталье сознательной провокацией в отношении россиян.

"Безусловно, это последствие намеренной провокации. Такие провокации сейчас неизбежны, потому что драка с российскими футболистами – это метод, способ продлить отстранение наших спортсменов от международных соревнований. Условия ФИФА и УЕФА о полной изоляции российского футбола невыполнимы", – сказал Валуев.

Ранее было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков. В украинском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами.

Кроме того, футболист "Шинника" Артем Семейкин рассказал после каких слов, началась драка с футболистами "Миная". А так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная". Оценил конфликт и объединенный украинский чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик. В свою очередь нападающий закарпатцев Даниил Колесник признался, что взбесился из-за требований россиян говорить "на нормальном русском языке".

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