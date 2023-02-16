Игрок ''Миная'' рассказал подробности драки с россиянами, требовавших говорить ''на нормальном русском языке''

Футболисты ярославского "Шинника" сами спровоцировали драку с игроками ужгородского "Миная" в турецком отеле Royal Seginus на тренировочных сборах. Один из российских игроков находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно по отношению к сотруднице гостиницы.

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Об этом в интервью телеканалу 1+1 рассказал нападающий "Миная" Даниил Колесник. По его словам, игроки "Шинника" кричали гадости в адрес украинцев, а также предлагали разобраться "по-пацански". Самого форварда разъярило требование пьяного россиянина к сотруднице отеля говорить с ним на русском.

"Один из футболистов "Шинника" был в нетрезвом состоянии. Во-первых, он пошел в женский туалет, что уже неправильно. Потом он заставлял сотрудницу отеля убираться. Она ему начала объяснять что-то на английском, а он сказал, что не понимает ее: "Скажи на нормальном русском языке". Меня это взбесило – хотел объяснить все ему на его же языке. Потом он ушел и вернулся с 6-7 людьми из своей команды. Но тут же вмешались секьюрити, нас разнимали. Они прыгали, кричали всякие гадости и "Слава России". Это ребят и спровоцировало", – поделился эмоциями Колесник.

Ранее было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков. В украинском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами. Кроме того, футболист "Шинника" Артем Семейкин рассказал после каких слов, началась драка с футболистами "Миная". А так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная". Оценил конфликт и объединенный украинский чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик.

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