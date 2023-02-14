''Услышал ''Слава Украине!'' Это оскорбление России''. Футболист ''Шинника'' назвал причину драки с игроками ''Миная'' в Турции

Защитник футбольного клуба "Шинник" из Ярославля Артем Семейкин рассказал свою версию драки с игроками украинского "Миная" на сборах в Турции. По словам 26-летнего уроженца Белгорода, он не владеет полностью картиной случившегося, так как спал в номере.

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Инцидент произошел вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus.

"Потом услышал крики и фразу "Слава Украине", выбежал в коридор, сказал: "Нет, слава России". Кинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию", – цитирует Семейкина "Рейтинг букмекеров".

Российские болельщики бурно отреагировали на слова своего соотечественника.

"Услышал "Слава Украине", терпеть не могу когда мою страну оскорбляют". Он совсем дурачок?" – задаются риторическим вопросом комментаторы.

Юзеры интересуются, а если он вдруг услышит "Viva la France" от игроков французского клуба, тоже полезет на них с кулаками?

Ранее стало известно, что футболисты "Шинника" срочно эвакуируются из отеля Royal Seginus в другую гостиницу. Кроме того, было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".

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