"Услышал "Слава Украине!" Это оскорбление России". Футболист "Шинника" назвал причину драки с игроками "Миная" в Турции
Защитник футбольного клуба "Шинник" из Ярославля Артем Семейкин рассказал свою версию драки с игроками украинского "Миная" на сборах в Турции. По словам 26-летнего уроженца Белгорода, он не владеет полностью картиной случившегося, так как спал в номере.
Инцидент произошел вечером 13 февраля в отеле Royal Seginus.
"Потом услышал крики и фразу "Слава Украине", выбежал в коридор, сказал: "Нет, слава России". Кинулся в толпу просто. Человек 20 там было. Понятное дело, что я не Геракл, но когда оскорбляют мою страну, считаю, что по-другому поступить нельзя. Как только увидел неподобающее поведение, то вступился за Россию", – цитирует Семейкина "Рейтинг букмекеров".
Российские болельщики бурно отреагировали на слова своего соотечественника.
"Услышал "Слава Украине", терпеть не могу когда мою страну оскорбляют". Он совсем дурачок?" – задаются риторическим вопросом комментаторы.
Юзеры интересуются, а если он вдруг услышит "Viva la France" от игроков французского клуба, тоже полезет на них с кулаками?
Ранее стало известно, что футболисты "Шинника" срочно эвакуируются из отеля Royal Seginus в другую гостиницу. Кроме того, было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков.
Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".
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