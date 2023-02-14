Усик оценил драку ''Миная'' с российскими футболистами в Турции

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (20-0, 13 КО) высоко оценил нефутбольные действия закарпатского "Миная" на сборах в Турции. 13 февраля в отеле Royal Seginus (Анталья) состоялась драка между украинцами и игроками ярославского "Шинника".

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Руководитель One Pitch Group Александр Денисов разместил фотографию с Усиком, который расписался на футболке "Миная".

"Александр оценил бокс и передает ребятам из "Миная" персональный привет! Тема украинских панчеров этой зимой в Анталье набирает обороты", – написал Денисов у себя в Instagram.

Ранее стало известно, что футболисты "Шинника" срочно эвакуируются из отеля Royal Seginus в другую гостиницу. Кроме того, было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная".

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