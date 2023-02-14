Позиция – чтоб не проживали украинцы: в российском клубе назвали виновных в драке с футболистами ''Миная'' в Турции

Руководство ярославского "Шинника" обвинило администрацию отеля в турецкой Анталье в несоблюдении правил безопасности, что привело к массовой драке игроков команды с футболистами ужгородского "Миная". Россияне якобы не знали о том, что клуб украинской Премьер-лиги будет проживать с ними в одной гостинице во время сборов в Турции.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" заявил генеральный директор "Шинника" Сергей Кулаков. Он подтвердил факт инцидента, а также добавил, что его футболисты пройдут медобследование из-за подозрений в наличии травм и переломов.

"Наверное, вы уже все увидели и прочитали. Пока добавить нечего, мы выясняем все обстоятельства. Самое главное, что на данный момент футболисты находятся в безопасности. То, что написано о травмах футболистов, пока только написано. Степень тяжести надо устанавливать. Мы бронировали отель еще в ноябре, у нас была позиция, чтобы в отеле не проживали украинские футболисты во избежание конфликтов. Почему в отеле появилась украинская команда – вопрос к отелю. Прекрасно понимаю: бизнес, деньги и все остальное, но безопасность должна быть на первом месте", – сказал Кулаков.

Отметим, что руководством гостиницы в Анталье принято решение отселить представителей "Шинника" в другой отель. В "Минае" ситуацию пока не комментируют.

Напомним, украинский Telegram-канал "ТаТоТаке" назвал "полным пропагандистским бредом и комиксом" информацию о том, что украинцы пытались заставить одного из тренеров "Шинника" спеть гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ стало известно о драке между футболистом донецкого "Шахтера" Даниилом Сиканом и одним из россиян на сборах в Турции.

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