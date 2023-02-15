''А как иначе?!'' В России гордо заявили, что футболисты ''Шинника'' ''дали отпор'' игрокам ''Миная''

Так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил поддержку футболистам "Шинника", которые устроили массовую драку с игроками ужгородского "Миная". Чиновник заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам.

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Об этом Ераев заявил в интервью пропагандистскому интернет-сайту "Вести". Он добавил, что руководство "Шинника" специально подбирало гостиницу на подготовительных сборах в турецкой Анталье, где не будут присутствовать команды из Украины.

"Я считаю, что такие случаи должны пресекаться. Вообще, команда когда ехала на сборы, я знаю, что они специально выбирали отель, в котором не будет такого конфликта интересов. То есть не будет украинских команд. То, что наши ребята дали отпор, ну правильно. А как иначе-то?! В этом плане мы их поддерживаем", – сказал Ераев.

"Губернатор", видимо, не ознакомился с видео с футболистом "Шинника" Артемом Семейкиным, на лице которого четко видны следы "отпора".

Ранее было опубликовано первое видео драки российских и украинских игроков. Также стало известно, из-за чего подрались футболисты "Шинника" и "Миная". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами. Кроме того, футболист "Шинника" Артем Семейкин рассказал после каких слов, началась драка с футболистами "Миная".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная". Оценил конфликт и объединенный украинский чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик.

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