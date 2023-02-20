''Они готовы убивать'': футболист ''Шинника'' после драки обвинил украинцев из ''Миная'', которые ''ходили толпой'', в агрессии

Защитник ярославского "Шинника" Даниил Петрунин обвинил футболистов ужгородского "Миная" в излишней агрессии, что привело к массовой драке на сборах команд в турецкой Анталье. По словам россиянина, игроки закарпатского клуба якобы охотились на его партнеров по команде.

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Об этом Петрунин рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он добавил, что игроки "Миная" грозились жестко разобраться с россиянами, а также вели себя чрезмерно агрессивно. Кроме того, защитник "Шинника" выразил уверенность в целенаправленных провокациях со стороны украинцев.

"Мы отстаивали бы свою честь. Особенно после того, как украинцы ходили толпой, старались вылавливать по одному и все это снимали на камеру. Мы не думали, что у людей может быть такая агрессия, что они готовы убивать. Игроки "Миная" так и орали: "Убьем вас!" Понятно, что такое вызывает соответствующую ответную реакцию. Но это не относится ко всем украинским футболистам. Уверен, среди них есть адекватные, но действия тех, кто из "Миная", цензурными словами описать сложно. Это просто уму непостижимо", – заявил Петрунин.

Ранее тренер "Шинника" Вадим Евсеев заявил, что гордится своими избитыми подопечными. Также было опубликовано первое видео драки футболистов "Миная" и "Шинника". В украинском клубе выступили с официальным заявлением по драке игроков с ярославцами.

\Так называемый губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о правильности действий своих соотечественников, которые "дали отпор" соперникам. В свою очередь нападающий закарпатцев Даниил Колесник рассказал, что игроки "Шинника" требовали говорить "на нормальном русском языке".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство ярославского "Шинника" назвало виновных в драке футболистов команды с игроками "Миная". Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и Z-патриот Николай Валуев назвал потасовку сознательной провокацией с целью продления недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям. А украинский боксер Тарас Шелестюк предложил футболистам "Миная" тренировки по боевым искусствам.

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