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Больше всего пострадали два района: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
5,2 т.
Следствия очередной террористической атаки РФ
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Страна-террорист РФ в течение 20-21 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, были повреждены 34 объекта.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российские атаки

"Враг без перерыва атакует Киевскую область ударными БПЛА. Воздушная тревога в области длилась почти весь вчерашний день, всю ночь и продолжается сейчас. Под ударами врага находятся гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, за сутки были повреждены 34 объекта. Среди них – частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и транспорт.

Следствия очередной террористической атаки РФ.
Следствия очередной террористической атаки РФ.

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Фастовском районе – 12 объектов, Бучанском – 11, Вышгородском – 5, Бориспольском и Обуховском – по 3. Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.

Последствия очередной террористической атаки РФ.
Последствия очередной террористической атаки РФ.
Следствия очередной террористической атаки РФ.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 сентября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Оккупационные войска применили для ударов 172 дрона различных типов, а также "Бандероли"

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