Больше всего пострадали два района: в КОВА рассказали о последствиях российского нападения на Киевскую область. Фото

Страна-террорист РФ в течение 20-21 сентября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, были повреждены 34 объекта.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российские атаки

"Враг без перерыва атакует Киевскую область ударными БПЛА. Воздушная тревога в области длилась почти весь вчерашний день, всю ночь и продолжается сейчас. Под ударами врага находятся гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах", – говорится в сообщении.

По словам главы КОВА, за сутки были повреждены 34 объекта. Среди них – частные дома, складские и производственные помещения, общежитие, административные здания, СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и транспорт.

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Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Фастовском районе – 12 объектов, Бучанском – 11, Вышгородском – 5, Бориспольском и Обуховском – по 3. Службы продолжают работать на местах, фиксировать повреждения и ликвидировать последствия атаки.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 сентября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Оккупационные войска применили для ударов 172 дрона различных типов, а также "Бандероли"

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