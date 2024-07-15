OBOZ.UA собрал все рекорды Евро-2024: о возрасте, тайминге и не только

Чемпионат Европы 2024 года завершен. Все результаты подведены, а чемпионы празднуют. Теперь пришло время для рекордов! Ведь на этом Евро мы имеем три десятка разнообразных обновлений возрастных, временных, командных и не только достижений. OBOZ.UA собрал все рекорды, о которых вы слышали и могли пропустить. Приготовьтесь, здесь будет очень много "впервые".

Видео дня

Украина и ее "рекорды"

Не самая лучшая попытка на Евро-2024 осталась в памяти украинцев надолго. К сожалению, Украине не удалось ничего показать с Румынией. Пропущенные мячи ознаменовали лидерство желто-синих: никто и никогда не пропускал в каждом первом матче 4 евротурнира подряд. Потом мы, хоть и выиграли Словакию, тоже пропустили – 13-тиматчевая черная серия, такого не достигали даже откровенные аутсайдеры Евро. Среди собственных достижений – ничья 0:0 с Бельгией стала первым матчем, когда мы не пропустили на основной стадии и первой ничьей для украинцев на Евро.

Со всем этим багажом желто-синие уехали домой. И занесли в свой актив очередное "достижение": Украина первой в новейшей истории ЧЕ не смогла выйти в плей-офф, имея 4 зачетных балла.

Наш квартет тоже стал рекордсменом. Первые в истории чемпионатов Европы все 4 команды в одной конкретной группе имели одинаковое количество очков и после двух туров, и под конец. Даже финал группового этапа стал "интереснее" - впервые оба матча последнего тура в одной группе завершились по нулям. Весело было и на стадии плей-офф – впервые (опять это слово, мы предупреждали) в истории Евро все команды одного квартета вылетели сразу в 1/8.

Победоносная Испания

О чемпионе Европы можно сказать кратко – Испания дожила Англию в основное время и забрала себе рекордное количество выигрышей ЧЕ. Теперь у них 4 таких кубка и на поле Германии, которую испанцы обошли по количеству побед, это выглядит особенно куражно. Ну а еще Фурия Роха забила 15 мячей за один турнир - самое большое количество за один розыгрыш Евро.

Когда голы становятся не просто взятием ворот

Албания шокировала всю Европу, когда запихнула самый быстрый гол в истории Евро в ворота Италии. Приложился Бахрами - на 23-й секунде он поймал защитников на ошибке и обыграл Доннарумму. Не долго мы ждали следующее обновление: игрок Турции Мэрих Демирал наказал Австрию на 57 секунде – и это оказался самый быстрый гол в истории плей-офф Евро. Произошел этим летом и самый поздний гол: впервые за основное время (без учета экстра-таймов) взятие ворот зафиксировали на 99:32, отметился венгр Кевин Чобот.

Даже Польша попала в наш список рекордов. Позорный вылет из турнира завершился на мажорной ноте, перебивая пенальти в ворота Франции. После этого гола Левандовского матч завершился 1:1 – впервые все 24 сборные завершили групповой этап с набранными очками. В последний раз на Евро все участники групп набирали очки, когда их еще было восемь, в 1992 году.

Почти рекорд по автоголам

Лучший бомбардир этого Евро – автогол. Невероятно, но этому "бомбардиру" удалось отличиться 10 раз. Срезали или умышленно толкали мяч в ворота разные футболисты, но больше всего не везло туркам – в собственных отмечались Акайдин и Мюлдюр. Эпизод с участием последнего стал завершающим автоголом на турнире – он вывел Нидерланды в полуфинал. Евро-2024 почти вырвалось в лидеры по автоголам среди всех международных турниров:

Франция была фаворитом к Евро, но запомнится совсем не этим

Больше всего лузерами показали себя французы. Подопечные Дешама из главного фаворита превратились в коллектив, обновивший сразу несколько рекордов на турнире. Они стали первой сборной в истории Евро, вышедшей в плей-офф без забитых мячей из игры. Затем эта серия продолжилась в 1/8, далее – в четвертьфинале. Лишь в матче с Испанией Коло Муани сумел забить после навеса, но это не помогло.

Игровые рекорды

- Самое длительное владение перед голом. Ремо Фройлер забил Италии в плей-офф, а дошел до него мяч после 31 передачи! Такой длинной голевой комбинации в истории Евро еще не было. Швецарцы обновили 8-летний рекорд Акселя Витселя.

- Н'Голо Канте провел 12 матчей без поражений подряд – это рекорд и в команде Франции, и на Евро

- Голкипер Португалии Кошта стал первым вратарем, отбившим 3 пенальти в послематчевой серии на чемпионатах Европы.

– Та же Португалия провела кратчайшую серию пенальти. Благодаря куражу Кошты было всего 6 ударов – пиренейцы прошли Словению 3:0.

– Победа Испании над Францией в полуфинале сделала ее первой командой, выигравшей все матчи на пути в финал. Никто в истории не одерживал 6 из 6 побед на одном Евро в основное время.

Ламин Ямаль: парень-рекордсмен

Все, что только можно этого Евро ассоциируется с Ямалом. В первой же игре турнира он стал самым молодым ассистентом в истории (16 лет и 338 дней), далее – самым молодым голеадором в истории чемпионатов Европы (16 лет 362 дня). А потом Ямаль рекордировал каждую следующую стадию.

К примеру, стал самым молодым игроком плей-офф, четвертьфинала, полуфинала и финала против Англии. Самое интересное – он сыграл в два разных возраста: ему было 16 лет и 362 дня на момент полуфинала против Франции, а уже во время финала Ламин появился на поле 17-летним юношей. В любом случае это рекорд молодости на всех чемпионатах Европы и мира.

Еще до возрастных рекордов

Теперь к футбольному "вину" - игрокам, которые поражали нас своим возрастом. Тот же Лука Модрич (которого называют хорватским дедом, сначала поразил спринтом против итальянцев, а затем в 38 лет и 289 дней стал старейшим игроком в истории Евро, на счету которого есть гол (в том же матче). А вот Пепе пробил планку пенсионеров - в 41 с лишним он превзошел Питера Шилтона и стал самым старшим игроком и на ЧМ, и участвовал в матче стадии плей-офф. Роналду не отстает: хоть и без голов, но зато с самым возрастным ассистом - 39 лет 138 дней. Так много мелочей и так много обновлений.

Наказание от рефери – тоже рекорд

Португалия нас не покидает – эта команда получила не менее позорный рекорд, чем Франция. При симуляции на этом Евро наказывали много раз, но только португальцы смогли получить горчичник за "ныряние" в каждом матче группы! В первых двух играх наградили Леау, а в последней – Педру Нету.

Турция никогда не ассоциировалась со спокойствием, а этот турнир еще и установил рекорд чемпионатов Европы по жестокости. У исследователей Opta было много работы в последний месяц, их принудили их много считать. Так вот - в игре с Чехией румынский арбитр Иштван Ковач показал 18 карт (16 желтых и 2 красных), столько в одном матче за 90 минут не было никогда. Если помните, обе команды на исходе матча устроили настоящую зарубу и смело шли в стыки. Это вылилось в огромное количество трудных для рефери моментов. Ковач показал за второй тайм 13 карточек, интенсивно поработав с 80-й минуты. Тогда открылся целый клондайк желтых карточек - 8 штук за 18 минут (преимущественно туркам). Дополнили это и вторым удалением – удивительно, что обе показали чехам. В целом же Турция за 5 игр ЧЕ-24 насобирала 20 карточек и одну красную.