Как украинцы умудрились провалить свой лучший матч на Евро. Тактический обзор матча Украина – Бельгия

Ночь завершилась и мы можем трезво взглянуть на вылет Украины из Евро. Это действительно был лучший матч команды на Евро-24, но мы вынуждены были смотреть одновременно и на параллельный матч Словакии против Румынии. Что получилось, где мы были фантастическими, а чего не хватило? OBOZ.UA разобрал ключевые моменты игры сборной.

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Стартовые составы

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Яремчук, Довбик

Бельгия: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – де Брюйне, Онана, Тилеманс – Доку, Лукаку, Троссард

Первый тайм. Самый красивый тайм украинцев на Евро

Нечего и говорить об экспериментальной схеме, с которой Ребров выходил на этот матч! Два равноценных форварда, отсутствие Мудрика и Зинченко, Цыганков на восстановлении после травмы. И какая же смелость ощущалась на старте! Яремчук закрывал корпусом мяч от Тилеманса, Забарный оттеснил Лукаку, Миколенко и Тымчик контролировали свои фланги. Да и против Лукака и Троссарда в штрафной всегда играли 4 защитника. В первом тайме понравилась смелость: когда сзади было плотно, роль Довбика и Яремчука с самого начала была максимально прессингующая. И оба работали действительно высоко.

Украина искала ошибку соперника из-за быстрого развития атак. Тымчик и Миколенко поднимались, создавая 3-5-2, тогда впереди было очень много вариативности. Но решать эти моменты нужно было быстро. Когда мы долго думали – бельгийцы подстраивались под короткие переводы на фланги через Шапаренко и смелее выходили на собственный прессинг. Увидели мы наконец и дальние удары – оба форварда искали такую возможность из любой позиции, потому что пробиться через защитников дьяволов не удавалось ни центром, ни флангами.

Украина традиционно играла без выносов от вратаря, атаку Трубин начинал из-за ближайшего игрока. А без скорости Мудрика доводить мяч нужно было из-за точных коротких передач вплоть до форвардов, дальше Довбик и Яремчук должны решать самостоятельно. Оба упустили огненные моменты - очень хотели дойти до верного и выводить кого-то на ударную позицию. Однако решали только быстрые реакции и мгновенные решения и два раза фанаты синхронно кричали "Ну бей же!" За обладание Бельгии такие шансы случались изредка и из них нужно было выжимать максимум.

Ожидается, что Украина больше была в обороне, но это не была бесконечная защита. Приятно было видеть смелость против талантливых бельгийцев и агрессивность в отборе. Тайм завершился нулями – понравилось желание у наших футболистов и надежность на всех ступенях. Даже замены не напрашивались, потребовалось только сохранение темпа и настроения.

Второй тайм. Самый тревожный тайм украинцев на Евро

Тедеско провел очень мощный разговор со своими игроками в раздевалке, потому что на второй тайм они вышли очень заряженными. Основная игра строилась через левый фланг с де Брюйне и Доку в первом тайме, после перерыва это пространство стало еще активнее. Вингер ждал своего пространства и на скорости врывался на Тымчика – только насыщенная линия наших защитников могла перехватить дальнейший прострел. Бельгия вроде бы не надеялась на Лукаку, особенно после нереализованного выхода на Трубина, его часто игнорировали, поэтому останавливать Доку приходилось исключительно фолами со стороны Судакова или Тымчика.

Правый фланг для бельгийцев был ограничен: Тилеманса закрыл Миколенко, а если Виталий обрезался, Сваток сразу страховал фланг. Но снова произошло самое неприятное: левый защитник во время очередной дуэли травмировался и вместо него вышел Зинченко. Пока он не включился в игру – Бельгия активизировала давление на оба фланга с частым переводом между Доку и Троссардом.

Адаптация Украины к новой тактике бельгийцев заняла 15 минут. И эта адаптация затянула какие-то наши возможности для создания собственных атак. На наших защитников выходила четверка самых креативных футболистов, в ответ ничего. Самым слабым звеном стал Бражко – и Ребров быстро реагирует на это заменой. Через центр к этому пришли две угрожающие обрезки, когда быстроногие соперники дважды пробивали в разные углы ворот Трубина.

Катастрофа продолжалась в атаке. После замены Яремчука Довбик остался один и должен был сам завершать моменты. Замены второго тайма вернули силы в центр поля, три центрбэка также позволяли закрывать пожары от масштабных атак Бельгии. Но жиронский форвард думал чрезвычайно медленно – он снова не смог решиться на удар и ждал лучшей позиции. Против него играли Фас и Вертонген: оба прекрасно понимали, что украинец ищет идеальный удар, из-за чего Довбика съели.

На последние минуты Ребров идет ва-банк: Бельгия отдала инициативу в надежде только на контратаки. Поэтому вместо Сватка на усиление атаки выходит Ярмоленко. Усталость вылилась в импульсивные решения – Малиновский нанес очень мощный удар, фактически отправив в больницу Кастаня. Судаков тоже совершил прорыв отчаяния – и не забил. Случилось так, что Украина изменила тактику только к концу игры, когда стало больше смелости. Но у таймера были другие мнения относительно матча - и подвел конец выступления на Евро именно тогда, когда желто-синие начали играть. 0:0 – лучший матч сборной стал одновременно величайшим разочарованием. Пора делать выводы из ошибок и больше их не повторять. Вчерашняя стоила слишком много – мы покидаем турнир.