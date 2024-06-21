Командная игра приносит победу: тактический обзор игры Украина – Словакия

Украина провела свой второй матч на Евро-24 - и одержала первую победу! Мы выиграли у Словакии 2:1. Пропустив первые, желто-синие смогли собраться и качественным обновлением рисунка игры, создали крутой камбэк. ОBOZ.UA разбирает главные моменты матча и показывает, какие ходы стали решающими для победы.

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Стартовые составы

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Бражко, Судаков – Ярмоленко, Шапаренко, Мудрик – Довбик

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженик, Гараслин

Первый тайм. Без огнетушителя не обошлось

Словакия с первых минут выбрала стратегию широкого расположения: желто-синим пришлось играть в три центрбека, чтобы нивелировать угрозы. Подкрепили это не менее широким давлением - их схема 4-5-1 начинала работать на наших защитников, как только Украина разыгрывала от ворот. Задержать мяч на несколько секунд означало, что рядом будет уже два игрока словаков. Боженик и Шранц заручились поддержкой Гараслина и Куцки – выходить с сохранением мяча было сложно. Еще больше украинцев прижали к воротам на 10-й минуте, когда Трубин трижды спасал ворота.

Наша острота пришла через фланг Ярмоленко: в какой-то момент казалось, что Шапаренко передержит мяч, но он нашел Ярмолу и тот катил дальше на ход Тымчика – слишком сильно. После этого произошло еще несколько атак, кульминацией которых стал удар Бражка. Впервые надолго зацепиться за мяч Украина смогла лишь около 15-й минуты, хотя кусающий футбол от Словакии не давал реализовать какие-либо идеи, а затем снова провал на стандарте. На 17-й минуте Гараслин нелегкой передачей нашел Шранца, потерявшего Зинченко. Вингер легко перепрыгнул нашего защитника и с нескольких метров пробил Трубина.

В этом матче Украина была смелее, чем с румынами, хотя эти попытки выглядели как пожар. Мудрик дважды принял нелогичные решения: зачем-то в контратаке ударил издали вместо передачи; а потом искал эту же передачу в выходе один на один, где нужно было пробивать. Судаков вынужден был без мяча отходить ниже, чтобы стать связным между Лоботкой и Дудой, съедавшим возможность качественного паса. Под конец тайма мы наконец-то начали атаковать острее. Понравилась атакующая активность Тымчика – он отбегал весь фланг и включался впереди, прибавив темп в зону Ярмоленко. Именно у Александра был лучший момент на всю сборную - пробил в штангу, где вратарь не успевал закрывать угол.

Назвать тем же львом в первом тайме можно разве что Трубина. Четыре крутых сейва, несколько перехватов навесов и прострелов - Анатолий держал моральную стабильность фанатов даже после пропущенного гола, где к нему нет претензий. Чуть подышать голкипер смог ближе к перерыву, где мы подвинули активную зону к середине поля и строили собственные атаки. Тымчик тоже наработал на это звание, однако только в атаке, потому что именно из его зоны пришел пропущенный мяч и несколько опасных моментов.

Второй тайм. "Джокер" делает разницу

После перерыва Украина пыталась захватить инициативу и начала играть во что-то более привычное. В какой-то момент показалось, что сможем забить – и гол стал демонстрацией традиционного футбола. Мудрик с его быстрым прорывом, Довбик с прикрытием мяча корпусом и оттягиванием, Зинченко и его пас на Шапаренко, которого не было заметно весь первый тайм. Полузащитник открылся в самый нужный момент и под штангу наконец пробил Дубравку. Это был некий контролируемый хаос, когда украинцы запутали словаков, где же находится мяч и куда он сейчас придет. Главное, что мы сами разобрались и смогли пробить голкипера.

Второй тайм стал испытанием нервов. Команды начали играть ошибку на ошибку, случались они во всех зонах. Вновь ключевой персоной был Тымчик, так же отбегавший тайм "бокс-ту-бокс" и персональных ошибок стало меньше после определенного успокоения его игры. А вот у соперника индивидуальные проявления провоцировали травмы – и Ганцко таки потянул мышцу на ровном месте. Он точно продолжался в голове слова Дуды "Мы все будем выкладываться на 110%", когда пытался всеми силами вернуться на поле и дальше играть даже с повреждением. Лишь медики не позволили ему продлить – произошла очередная замена.

Украина снова вспомнила о тактике забросов, больше бегать по флангам начали Мудрик и Ярмоленко. Хотя под такую беговую нагрузку просилась и у нас хоть какая-то замена, Ребров откладывал их до последнего. На 67-й наконец-то выходят Яремчук и Зубков – и возникает прессинг! Именно Яремчук создал лучший момент, протянув пол поля и отдав пас на Мудрика. Передача была запоздалая: Шкриняр прекрасно контролировал проигрышную позицию вингера и удар получился неакцентированным.

Словаки агрессивно играли против самых свежих игроков, но Яремчук был безудержен – он классно открылся на заброс Шапаренко, обработал мяч и смог толкнуть его мимо голкипера. Со вторым голом вернулось забытое чувство, когда мы близки к победе. Последние минуты игры – переход от ошибок к усталости. Сборная Украины обрезала большинство острых пасов словацких футболистов, а разрезные передачи страховали Забарный и Зубков. Увеличилось столкновений и почти каждый раз приходилось выдерживать паузу, ведь, набегавшись, падали на газон и наши, и соперники. Так и довели игру до конца – низким блоком с минимальными выбегами.

2:1 – не без проблем, но Украина одерживает первую победу на Евро и еще больше вносит интригу в группу Е. Мы увидели, что Трубин готов надежно закрыть ворота, а привычный футбол помогает разорвать плотные редуты соперника. 22 июня Бельгия играет против Румынии.