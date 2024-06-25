Ничья, от которой выиграла Украина и проиграл Модрич: тактический обзор игры Хорватия – Италия

Вчера мы узнали команды, квалифицировавшиеся из квартета В. И если Испания легко выиграла группу, то за второе место квалификации битва была не на жизнь. Всю драму команды оставили на второй тайм – и нервов сделали очень много. На последних секундах Италии удалось превратить свой автобус в атакующий и наконец выиграть. OBOZ.UA – о решающей битве группы смерти, которая получилась действительно фантастической.

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Стартовые составы

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Дармиан – Барелла, Жоржинье – Распадори, Пеллегрини, Димарко – Ретеги

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Сучич, Крамарич, Пашалыч

Первый тайм. Спокойствие против спешки

Хорватия начинала игру с разведки: им нужно было понять, как соперник будет действовать в защитной фазе. Первое прикосновение итальянцев к мячу произошло на 4-й минуте! И сделал его Доннарумма, когда продолжительное владение со стороны хорватов завершилось обрезкой. Это легко объяснить: перед игрой многие говорили, что балканцы должны стать более агрессивными и забивать первыми, чтобы контролировать игру. Поэтому Сквадра Адзурра присматривалась и осторожно ждала усталости хорватов. А еще их устраивала ничья – банально отсидеться тоже было неплохо.

Пассивная игра Италии отложила ее включение. В первом тайме они отказались от опасных передач и контратак. Максимум – масштабный прессинг и 6 игроков вплотную к Ливаковичу. Тем самым отвечали и хорваты, только они зажимали количеством любого, кто передержал мяч. Противостояние у ворот балканцев вылилось в немалое количество угловых, откуда итальянцы выжимали максимум остроты. Из угла пришел и лучший момент игры – Барелла забросал в штрафную на Бастони и тот головой пробивал под перекладину. Но какой сейв выдал вратарь Хорватии!

Заряженность Хорватии можно описать прорывом Модрича - он бросил вызов Жоржиньо и Распадори, когда в одиночку пытался прорваться флангом и пробег метров тридцать. Смелый футбол его команды выглядел очень интересно, футболисты постоянно меняли позиции на поле и гибко хотели удивить появлением в новой зоне. На ударную позицию часто выходил Гвардиол – в первом тайме этого матча он был гораздо ярче, чем в предыдущих двух в целом. Также итальянцам не давали простор - только Пеллегрини получил возможность убегать вперед, Сучич без сомнений просто снес соперника фолом на желтую.

Спалетти смело выпустил в старте трех новичков: Распадори, Ретеги и Дармиан - игроки всех трех линий. И последний в защите в первом тайме увидел больше всего, набрав несколько опасных обрезок. Итальянцы были неплохие в центре - Барелла и Жоржиньо заставляли клетчатую играть через фланг (та же беговая работа для центровых). Зеркально мощным центром ответили и хорваты: очень много беговой работы проделали Ковачич, Модрич и Брозович. Первый тайм завершился нулями и выиграла от этого команда именно Доннарруммы.

Второй тайм. Почему Италия спаслась только на последних секундах?

Во втором тайме Италия начала очень низко: тактика "просидеть на собственной половине" перешла в тактику "просидеть у ворот". Хорватия атаковала широко, вариативно – это стало наказанием синим за легкомыслие. Кто же мог выполнить это наказание, как не Модрич? Еще и не с пенальти, а с игры, когда разобрался лучше в штрафной и среагировал на отскок с нескольких метров. Злость Доннаруммы была слышна из Лейпцига даже в Украине – настолько он устал постоянно спасать. Так было в игре с Испанией и это продолжилось против Хорватии.

Итальянцы много защищались до этого – и это была оборона ни для чего. Именно из-за отсутствия акцентов в составе и пассивности их не ставили претендентами даже на полуфинал Евро. Спалетти после гола, видимо, почувствовал гнев голкипера, из-за чего выпустил в центр двух боевых бойцов - Кьезу и Фраттези. Их выход повысил скорости, Италия чаще появлялась на чужой трети, смелее комбинировала, появились передачи вперед на обострение (которых вообще не было в первом тайме).

Но как отчаянно защищались клетчатые: Понгранчич, Шутало, Станишич, Гвардиол – если средняя линия позволяла прорыв на фланг и навес оттуда, эта четверка защитников гарантированно прерывала подачу. Воодушевленные отдачей Модрича, ворота закрывали настолько, что Сквадра Адзурра осталась без ударов в творение. Брозович и Модрич были очень трудолюбивыми полузащитниками и возникали на каждом клочке поля. Несмотря на возраст, за ними не чувствовалось усталости, только желание как можно быстрее доставить мяч вперед и точно. Замена последнего долго сопровождалась аплодисментами.

Результат матча абсолютно… не закономерен. Хорватия играла на победу - и должна была заслуженно забирать 3 очка. Итальянцы максимально активизировались после замен и показали высокую активность у чужих ворот, но 45 минут провели без ударов в створ. Так было до 98-й минуты: Калафьори много подключался к атакам и на этот раз не прогадал, когда из последних сил выкатил на Дзакканьи. Тот вышел на замену – и забил красивый первый гол за сборную. 1:1 – все сложилось как можно лучше и для Италии, и для Украины. Команда Златко Далича отправляется в таблицу третьих мест и там еще нужно подождать других участников.