Почему сборная провалилась против более слабого соперника: анализ матча Украина – Румыния

Сборная Украины провела первый матч на Евро-2024 – наши проиграли 0:3 сборной Румынии. В один момент и в одном месте сошлось сразу несколько критических факторов, которые разбили весь план и всю мотивацию желто-синих на игру. OBOZ.UA пытается понять, что пошло не так и почему Украина с таким стыдом уступила самой слабой команде группы.

Видео дня

Стартовые составы

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Судаков, Степаненко, Шапаренко – Цыганков, Довбик, Мудрик

Румыния: Нице – Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марин – Ман, Р. Марин, Станчу, Коман – Дрегуш

Первый тайм. С мечтой, но без результата

В начале игры понравилась смелость сборной Украины и инициативность, ведь мы увидели немало забросов от защитников далеко вперед, что не характерно для наших игроков. Спокойный контроль против незапертого на своей половине соперника заставлял играть шире, больше через фланг Мудрика. Рассчитывали здесь на скорость, хотя не всегда ему удавалось за ними успевать. Цыганков в начале игры искал свой момент и даже пробил, но плотная защита заблокировала удар. Собственной попыткой ответил Коман – точно по центру, Лунин контролировал ситуацию.

Выход Довбика из стартовых минут – ставка на связи с Цыганковым. Мы прекрасно увидели в матче против Молдовы, что жиронская химия продолжает работать, ее ждали и сейчас. Да и вообще Ребров надеялся, что забрасывать на Артема будут все, потому что нападающий чувствует, когда нужно начать забегание: заранее работали Степаненко, Судаков и Мудрик. Дрегушин и Бурке имели много работы при постоянном контроле за нашим форвардом. Они же проспали такое прорыв Довбика после аута, но через мгновение до удара команде помог Коман.

Когда Румынию не удалось загнать в ловушку забросами через все поле, Украина начала играть более классическую схему: активные фланги, подключение Конопли и Мудрика с последующими навесами в штрафную. Однако отказ от такого давления дал простор румынам и они начали закрывать уже нас: именно так и пришел гол с тотальной ошибкой всей линии защиты. Ман подобрал плохой вынес Лунина и выкатил на Станчу, который в одно касание выстрелил под перекладину. 116 км/ч – мощный удар, который желто-синие сами позволили исполнить.

Следует отметить четкую и взвешенную игру соперников и в защите: поведя в счете, румыны заставляли держать мяч перед последней третью и делать много лишних пасов. Еще и атакующий потенциал у них очнулся, который наши игроки не могли сбить. Команды стали обмениваться острыми моментами, а украинцы настолько высоко пошли вперед, что сзади оставалась нестандартная пара Зинченко-Забарный.

Итог тайма – безынициативная игра украинской команды, когда не удалось забить быстро и хилая игра после пропущенного мяча. Контролируемого хаоса, позволяющего предусматривать действия соперника, тоже не было. Следствие тайма – надежда, что сработает старая схема на камбэк, когда пропускаем первые.

Второй тайм. Подарки для Румынии

Но эта надежда не сработает, оставшись шоком в памяти фанатов. Напротив, после перерыва у центрбеков добавилось проблем: Румыния поселилась у наших ворот и постоянно пыталась разными путями. То и дело они были все ближе, а на единственный наш выпад выдали роскошную контратаку. Ее вроде бы удалось прервать, однако Марин был на подборе и разрядил еще один суперудар. Лунин снова был бессилен: мяч проскользнул мимо его рук и залетел в дальний угол. Проходит несколько минут – и тотальная деморализация добивает сборную голом уже Дрегуша. Когда в подкат в защите бросался уже Довбик – это об ужасном моральном состоянии защитников, не способных под таким давлением стать надежным прикрытием.

А что наши? Желто-синие и дальше играли какую-то понятную только им игру. Как будто блекаут произошел на поле и все остались без связи; не чувствовалось даже понимания, кто и где находится на поле. Индивидуально футболисты пытались что-то создать, однако одного желания не было вдоволь. Тот же Судаков протянул от уголовного к уголовному – и банально растерялся. Его трижды не смогли сбить в подкате, но сам полузащитник решил не пробивать, а искать пас, чем момент был испорчен. То же произошло и с Мудриком: у Михаила получился удар, против поздно, когда его уже закрыли три румына.

Технические ошибки с трансляцией стали вершиной впечатлений от игры, когда даже серверы не выдержали ярости болельщиков. Ребров в это время полностью освежил центр и дал усиление в нападение, но это не помогло: высокий процент владения не приводил к организованным атакам. Если в первом тайме Довбик был очень активен впереди, то после перерыва ему пришлось забыть о чужой половине поля. Лишь однажды он бежал в качестве ассистента для Судакова, а затем Артем полностью отошел в защиту. За всю игру разницу пытался сделать разве что Мудрик, да и того сконцентрированно встречали очень плотным низким блоком. Румыния отлично подготовилась к команде Украины и уничтожила все коронные шествия. Наша основа сгорела задолго до того, как вышла на поле и подняла волнение фанатов за глубину состава до самых высоких высот.

3:0 – желто-синие пролетают в первом матче Евро-24. Первые 30 минут игры Украина была красива на поле, но дальний выстрел Станчу разбил атмосферу и превратил игру желто-синих в провальный перфоманс. Это игра, где не удалась ни одна домашняя идея, где защита не смогла удачно закрыть подбор и крепко устоять в персональных дуэлях. Полузащита не стала первым рубежом и вспомогательным звеном для атак, за счет чего Румыния легко переходила центр поля, перекрыв кислород нашим флангам. Итог игры неутешителен и дальше нам нужно только выигрывать две сильные команды квартета.