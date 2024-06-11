Шанс на первый или рекордный титул. Кто претендует на победу в Евро-2024

До Евро-24 остается несколько дней - и самое время обновить в памяти, кто и за что будет соревноваться на чемпионате. Авторитетные ресурсы составили список из пяти сборных, реально претендующих поднять над головой кубок Чемпионата Европы - OBOZ.UA сравнивает их шансы на победу и расскажет о трофеях подробнее.

Англия (4 трофея)

Наибольшие шансы на победу на Евро отдают Англии. Именно на островах родилась игра футбол и туда в далеком 1966 привезли кубок Чемпионата мира. Для красоты добавим еще три трофея Кубка Роуза (играли его недолго, с Шотландией и латиноамериканскими сборными). На этом из международных трофеев все. Можно вспомнить Кубок Великобритании, разыгрывавший сто лет между всеми членами объединенного королевства, где англичане победили 54 раза. Однако такой турнир с натяжкой можно назвать даже внутриевропейским. Вот и выходит, что в Англии всего 4 победы на мировых соревнованиях.

В это трудно поверить, но английская сборная, несмотря на звездный статус, не имеет на своей полочке ни одного трофея Евро! Более того - только в прошлом розыгрыше Англии удалось попасть в финал Евро! В этом году они не только очевидные фавориты, но и собрали столько звездных игроков, что наконец-то могут выиграть. Вот оценки, которые дает Opta по поводу победы сборных на Чемпионате Европы. Несмотря на ноль в графе кубков, именно три льва считаются главными фаворитами.

Полная заявка известна и там огромному количеству звездных футболистов: Стерлинга, Хендерсона, Филлипса, Мэддисона, Грилиша, Магвайра, Чилвелла, Джеймса, Поупа, Колвилла, Санчо. Целая команда мощных исполнителей. В то же время вызваны Беллингем, Уокер, Александер-Арнольд, Джонс, Фоден, Кейн, Палмер, Сака. Тренерскому штабу доступны очень сильные игроки, победители многих внутренних чемпионатов и европейских турниров. Саутгейт точно имеет огромные шансы наконец-то привезти Кубок Европы на Туманный Альбион.

Франция (8 трофеев)

Второй главный фаворит этого Евро – феноменальная Франция. Дважды победители Евро (1998, 2018), дважды триумфаторы Мундиаля (1984, 2018) они занимают второе место в списке претендентов на победу. Хотя представьте, что сборная Франции свой первый трофей получила только в 80-х! Тогда фантастически талантливое поколение из Платини зажгло звезду трехцветных, которые начали выигрывать кубок за кубком. Среди международных турниров также дважды выигрыш в Кубке Конфедераций, и два золота - Олимпиады и в Кубке Артемио Франки.

Триумф на ЧЕ позволит вырваться на единоличное первое место. Конечно, французы уступают Аргентине, Бразилии или даже Мексике на мировом уровне, но на нашем континенте конкуренцию составляют только немцы. Мбаппе получит статус капитана сборной впервые, что является дополнительным рычагом в пользу трехцветных. Возвращается Канте, дебютируют на Евро Барколя и Заир-Эмери, будут Фоффана, Павар, Жира. Ну, очень громко в заявке.

Португалия (2 трофея)

Сила Португалии вроде бы поняла - главный тренер Роберто Мартинес давно выбрал 26 игроков, с которыми сборная пойдет на новую попытку взять трофей. В воротах станет Кошта, в защите будут действовать Силва, Далот, Кансел, Диаш. Средняя линия – праймовые Фернандеш, Пальинья, Силва. Впереди будут действовать Жота, Консейсау, Леау. А также Роналду, который никогда не устает, хоть и давно играет не в Европе. Он пробил потолок в 138 мячей и 206 игр за сборную – это два абсолютных рекорда. Криштиану стал идейным лидером, который из-за той же травмы так и не выиграл финал собственными усилиями. В этом году, возможно, последняя попытка на коне завершить международную карьеру.

Португалия тоже в списке претендентов на победу на Евро, но имеет всего 2 трофея, оба локализовались в Европе. Сначала выиграли Евро-2016, а затем взяли первую в истории Лигу наций 18/19. Успехов на международной арене нет. На ЧМ пиренейцы играли 8 раз, однако бронзовые медали 66-го года – максимум. С 2002-го "избранные" постоянно пытаются что-то сделать, но вот 4-е место в 2006-м и четвертьфинал в Катаре - и больше на планете найти не удается.

Испания (6 трофеев)

Испания - одна из самых титулованных сборных мира и занимает второе место по количеству трофеев в Европе. Последними успехами на международной арене были три подряд Кубка: период 2008-2012 – это золотая эпоха новой Фурии Рохи. В общей сложности у испанцев 6 кубков, разделенных на четыре турнира: один статус чемпиона мира, трижды победа в Европе, золото Олимпиады и победа в Лиге наций. Три победы на Евро – рекордное количество (вместе с немцами) и на этот раз сборная может стать единоличным лидером рейтинга, ведь, похоже, преодолела кризис поиска.

Сложностью станет группа смерти – с ними в квартете еще Италия, Албания и Хорватия. Но испанцев называют фаворитами и на этой стадии, и на стадии плей-офф. Конечно, у ле да Фуэнте есть целая когорта молодых игроков на смену легендарному поколению: Ямал, Уильямс, Педри, Баэна, Торрес. Рядом с ними – мегадосвидетельствованные Родри, Симон, Карвахаль, Руис, Мората, Ольмо. Схемы тренера гибкие, об этом говорили весь период подготовки. Именно это позволит удивить всех, хотя Испания в списке претендентов вне первой тройки.

Германия (8 трофеев)

Потеснили испанцев хозяева турнира. Немцы хотят прервать позорную серию плохих выступлений. После победы 2014-го, нрав будто отвернулся от них и только какой-то нрав позволял им преодолевать групповую стадию, да и то не каждый раз. Самые высокие достижения – 4 триумфа на Мундиалях и 3 на Евро. Безусловно, Бундестим хочет выровнять цифры. Есть еще Кубок Конфедераций 2017-го, но этот турнир никогда не считался каким-либо серьезным. Выходит, что без больших побед Германия уже 10 лет.

Заявка немцев дискуссионна: нет Хуммельса, Адееми, Горецки и Зюле; только об отсутствии Гнабри известно, что его сломала болезнь. Да и без них у немцев очень много талантов. Есть в списке Антон, Раум, Киммих Шлоттербек. Заявлены мастодонты Киммих, Ундав, Гюндоган и Кроос. Ожидаем на поле Верца, Мусиала, Сане, Фюлькруга. Дебютировать сможет Павлович, засиявший в "Баварии". С такими игроками и такими прогнозами (а еще ожиданиями от давления домашнего чемпионата) Германия просто обязана дойти как минимум до полуфинала Евро-24.