Испания и Франция провели самый красивый матч Евро: тактический обзор полуфинала ЧЕ-2024

Первый полуфинал Евро-2024 стал образцом роскошной борьбы, когда две команды превзошли наши предматчевые ожидания. Испания и Франция устроили триллер первого тайма, чтобы во втором давить друг на друга и изо всех сил пытаться удержать нужный результат. Как Испания создала этот камбек и почему это была лучшая сборная Франции за все 6 матчей – OBOZ.UA рассказывает обо всех ключевых моментах важной победы Фурии Рохи.

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Стартовые составы

Испания: Симон – Навас, Начо, Лапорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямаль, Ольмо, Вильямс – Мората

Франция: Меньян – Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес – Канте, Чуамэни, Рабьо – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе

Первый тайм. Настроиться на динамику

Первое, что бросается в глаза - количественное преимущество французов. Команды играли 11х12, потому что против каждого прикосновения Кукурельи включался целый стадион и свист был потрясающий. Чтобы сломать опытного защитника, трибунам понадобилось 8 минут: несколько обрезок намекнули на проблемы. Франция действительно построила очень красивую комбинацию с переводом между флангами: Мбаппе идеально забросил на Коло Муани и поэтому нужно было только перевести мяч в ворота. Очень легкий гол с провалом защиты - три оборонца Испании потеряли позиции и не успели закрыть соперников. Добиванием стала желтая карточка для Наваса – защитник остался без возможности быть тактически полезным.

Хотя Испания хотела контролировать игру и до гола и после. Тот же Навас постоянно следил за Мбаппе и обрезал его опасное вторжение в штрафной. Фурия Роха не шла по сценарию игры с немцами, а сразу начала агрессивную разведку. Следствием этого стал пропущенный мяч, но как быстро они восстановили атакующее настроение. Сработали подключение Ямала в центр: вингер был первым на подборе, расшатал уйму защитников и из свободного пространства вонзил по воротам Меньяна. Еще одна красота турнира. Следующий гол Ольмо – это уже красота персонального мастерства; хорошо, что гол записали на него, полузащитник хорошо разобрался в эпизоде.

Быстрый обмен голами не сломал планы сборной. Напротив, ярче заиграли их главные схемы. Франция строила свои выходы из-за контратак: в отсутствие Гризманна, все мячи шли на Мбаппе, который бежал в зону углового флажка и ждал поддержки для дальнейшего развития момента. В Испании заметной была попытка пробить с любой удобной точки, чтобы соперники не успевали низко закрываться. Главный автор всех локальных побед на поле – Родри. Он постоянно играл по Канте и заставлял освобождать пространство, куда мгновенно врывались Руис и Ольмо.

В первом тайме команды вытеснили максимум из своих стартовых намерений. Французы от защищались, а испанцы до атаковались. Когда это перестало работать, они использовали дополнительные опции и обменялись ролями - Ляпорт и Навас вернули стабильность в защиту, а Дембеле из Коло Муани выходили в роскошные контратаки. До перерыва продолжалось искреннее удовольствие от игры, хотя оба тренера понимали скорую потребность в кардинальной смене.

Второй тайм. Испании удалось настроиться на защиту, а Франция растеряла смелость.

Быстрота, с которой Испания ворвалась во второй тайм, заметна из-за дыр в защите французов. Когда Меньян выходил на перехват на левом фланге, стало ясно, что красные снова вернулись к активному использованию Уильямса. Центрбеки тоже поднимались очень высоко – настолько, что Ляпорт имел несколько попыток для своего классического прохода с ударом.

Счет был в пользу Фурии, французам нужно было искать новации. Они попробовали внезапные удары и Симона несколько раз проверяли на реакции – вратарь был на месте. Чтобы чаще подбирать мяч, трехцветные перестали садиться вглубь, Мбаппе из Коло Муани постоянно оставались на прессинге. Если испанское владение затягивалось, то к ним поднимались Дембел и Чуамени. А с выходом Гризманна в центре стало больше подборов – Антуан очень смело бросался в отборы и на Родри, и на Ольмо.

Испания играла на нервах соперника разумным контролем: вытаскивали нападающих для свободных зон; если теряли мяч, то строили 6-4-0, где вообще не было пространства на разрезной пас. А с выходом Оярсабаля и Мерино у красных стало больше фактурности - теперь в силовой борьбе они получили качественное преимущество против небольших Гризи, Мбаппе и Барколя.

Это была самая техническая и мотивированная сборная Франции за весь Евро. И чем ближе был конец тайма, тем больше они что-то пытались придумать что-нибудь стопроцентное. Только этим атакам не хватило веры, потому что красные смело останавливали оппонентов на безопасном расстоянии. Пиренейцы в ответ изредка создавали возможности – можем вспомнить лишь один удар в Ямале. Кто знает, если бы подопечные Дешама начали играть в такой футбол сразу в плей-офф, то де ла Фуэнте было бы не так-то легко разобрать их примитивный защитный стиль. Испанцы нашли свой шанс, который реализовали через 4 минуты, а затем организованно отыграли оборону. Даже выход Жира у французов стал сугубо символическим – легенда не смогла сделать ничего в последнем матче на Евро.

2:1 – Испания создает роскошный камбек и выходит в финал Евро. Главный претендент на победу выбивает экс-претендента и ждет будущего соперника из пары Англия – Нидерланды. Это был действительно красивый матч с отчаянными схватками, подкатами и классными ударами. И Фурия Роха победой сдала очередной экзамен.